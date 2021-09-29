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社會 社會焦點 保障人權

按摩養生館8男女連結...垃圾桶搜出保險套　牆上貼的標語很有戲

▲警方臨檢查獲養生館暗地從事色情按摩。（圖／桃園警分局提供）

▲警方臨檢查獲養生館暗地從事色情按摩。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方28日深夜臨檢某按摩養生館，發現店內有人活動，敲門卻遲至10多分才回應，當場查獲4名女服務生及4名男客，並從垃圾桶內找到3枚使用過保險套，竟辯稱客人剛到還沒按摩，可能是離職同事栽贓。誇張的是店內牆上還貼有「本店拒絕色情，違者自行負責」標語，全案依妨害風罪嫌將51歲黎姓女負責人移送法辦。

▲▼雖然貼有拒絕色情標語，卻仍與客人進行色情交易。（圖／桃園警分局提供）

▲員警以手機拍下垃圾桶內保險套。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所接獲民眾檢舉，桃園區博愛路某養生館暗地經營色情按摩，且未依防疫規定採用｢預約制」及「實聯制」等，昨日23時許，由所長吳政哲率隊前往稽查，發現店內有人活動，敲門卻無人回應，試圖藉此規避稽查。

▲員警以手機拍下垃圾桶內保險套。（圖／桃園警分局提供）

▲▼雖然貼有拒絕色情標語，卻仍與客人進行色情交易。（圖／桃園警分局提供）

▲▼雖然貼有拒絕色情標語，卻仍與客人進行色情交易。（圖／桃園警分局提供）

經過十幾分鐘黎姓女負責人才來開門，她表示去上廁所沒聽到，警方在店後方房間內發現有4名客人(男)及4名服務生(女)，並於店內垃圾桶內找到3枚使用過的保險套，剛說去上廁所的黎女辯稱她剛來甚麼都不知道，服務生辯稱可能是離職同事栽贓，並說客人都剛來還沒按摩。

對於警方相關提問均支吾其詞，顯係卸責推託之詞，全案依妨害風化罪嫌將黎姓負責人移送桃園地檢署偵辦，其餘人員依照社會秩序維護法開罰，另針對違反防疫規定情事，將函請桃園市政府衛生局裁罰。

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