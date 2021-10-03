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台南BNT校園疫苗施打58262人　接種完成率65.3％

▲台南市校園接種BNT疫苗，自9月22日至10月2日，共有58262位學生完成接種，接種完成率65.3％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市校園接種BNT疫苗，自9月22日至10月2日，共有58262位學生完成接種，接種完成率65.3％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局指出，執行校園BNT疫苗接種作業，2日為中華醫事科技大學五專部，共有一至三年級858位學生接種，3日另有同校五專部一至三年級941人預定安排接種BNT疫苗，自9月22日至10月2日，共有58262位學生完成接種，接種完成率65.3％。

▲台南市校園接種BNT疫苗，自9月22日至10月2日，共有58262位學生完成接種，接種完成率65.3％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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衛生局指出，COVID-19公費疫苗預約平台第10期將於4日上午10時起開放預約，本期將提供第二劑AZ疫苗、第二劑高端疫苗、第一劑BNT疫苗預約接種，請符合資格的市民至平台進行預約。

▲台南市校園接種BNT疫苗，自9月22日至10月2日，共有58262位學生完成接種，接種完成率65.3％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

預約平台第10期預約資格為7月22日（含）前已接種第一劑AZ疫苗之50至64歲市民、9月8日（含）前已接種第一劑高端疫苗、9月29日前意願登記選擇BNT疫苗的64歲以上、18至63歲第九類、18至22歲對象。預約時間為10月4日上午10時至10月5日下午4時，接種期程為10月6日至10月14日。

▲台南市校園接種BNT疫苗，自9月22日至10月2日，共有58262位學生完成接種，接種完成率65.3％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起至2日止，共接種124萬2680劑次，人口涵蓋率52.9％；第二劑涵蓋率13.6％；劑次涵蓋率66.5％。

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