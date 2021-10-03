台南將軍馬沙溝地景廣場開幕　馬加魚裝置藝術新地標

▲「台南將軍馬沙溝地景廣場」3日上午舉行開幕典禮，由雲管處徐振能處長、立委陳亭妃、市議會議長郭信良等人同剪綵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台南將軍馬沙溝地景廣場」3日上午舉行開幕典禮，由雲管處徐振能處長、立委陳亭妃、市議會議長郭信良、市議員蔡秋蘭、方一峰、市府觀光旅遊局長郭貞慧等人共同剪綵，馬沙溝社區發展協會媽媽教室會長吳寶琴，領軍開場表演，展示當地社區居民的活力，以馬沙溝舉辦地方慶典來祝賀開幕。

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交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，除在台南將軍馬沙溝社區打造3D彩繪村及舉辦一見雙雕藝術季等活動，帶動當地觀光，成功營造在地區域觀光軸帶，並在台61線馬沙溝交流道下，打造「台南將軍馬沙溝地景廣場」，成為新亮點。

立委陳亭妃、台南市議會議長郭信良、市議員蔡秋蘭、方一峰、觀光旅遊局長郭貞慧、馬沙溝社區發展協會理事長吳明和、李聖宮主委王泰運及副主委陳進財、長沙里長陳啟瑜等人，都相當肯定雲管處長徐振能，嘉惠地方建設經費，藉以串聯將軍漁港、馬沙溝彩繪村、馬沙溝海洋休閒運動渡假中心，成為該區域景觀亮點，並搭配自行車旅遊，讓遊客體驗輕型漫遊濱海觀光景點，往北可到井仔腳鹽田、北門婚紗美地、往南可到七股鹽山、七股遊客中心及台灣鹽博物館等鹽業產業景點。

雲管處徐振能處長說，工程由天駿營造有限公司承攬，其地景藝術委託交趾陶大師謝東哲老師構思施作，以將軍漁港冬季主要漁獲馬加魚以及各季節漁獲白腹仔、雞志、紅魽、鮸魚、嘉鱲等為發想，結合雲嘉南濱海豐富魚類等主題，融入現代設計理念與大型雕塑和傳統剪粘鑲嵌、交趾陶塑技法，祈祥納福的主題搭配豐富多彩的表現手法，呈現做為地方特色的入口意象。

主題為「滿載而歸物阜民豐」，敘述婆娑之洋美麗島嶼的台灣，位處東亞季風系統，西岸的台灣海峽，其洋流在受到季風，海底地形以及大陸沿岸流、黑潮入侵分流以及南中國北部洋流的影響下，孕育出豐富多樣的海洋生物，魚類數量占了全球十分之一，是台灣珍貴的海洋資源，將軍馬沙溝更是主題的代表地點，其作品位處於省道台61線馬沙溝交流道，擷取當地特色馬加魚之特徵，打造兼具休憩、遮蔭、避雨與拍照功能大型裝置藝術，在表面鑲嵌2千多隻各式成群魚類，剛完工後立即吸引遊客目光，成為拍照熱點。

交趾陶大師謝東哲老師表示，藝術作品主體造形以半具象手法，擷取馬加魚特徵，融合各種魚類造型，表面鑲嵌2千多隻各式成群魚類，象徵台灣海峽豐富多樣的海洋資源。主體創作搭配鑲嵌手工陶塑的滿載豐富漁獲，有傳統大船入港物阜民豐之意，中空魚體造型，可讓遊客接近，具可休憩遮蔭避雨與拍照互動功能，大魚和小魚之間的愛心，提醒人們要環境保育珍惜珍貴的海洋資源，讓美麗之島的海洋，時常擁有大魚帶小魚，魚類成群，生生不息，繁衍永續。

雲管處徐振能處長期許「台南將軍馬沙溝地景廣場」能成為濱海觀光微旅行的新啟點，歡迎民眾在秋高氣爽的秋日來趟雲嘉南暢遊之旅，啖海鮮吹海風賞美景，自行車旅遊的新啟點就從這裡開始！