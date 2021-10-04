大灣交流道壅塞情形改善　黃偉哲感謝員警義交辛勞

▲黃偉哲前往大灣交流道，視察計畫實行2個月後的壅塞改善成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府8月起針對永康、大灣、仁德與新市交流道的聯外道路，以及中西區健康路及大同路等6條路廊，推動易壅塞路廊交通改善計畫，市長黃偉哲4日前往大灣交流道視察計畫實行2個月後的壅塞改善成效，雖逢週一上午尖峰車流量大，在交通局時制調整及警察局疏導下，車流仍維持順暢好走。

黃偉哲也慰勉執勤辛勞的義交人員，指示交通局、警察局等單位滾動檢討車流疏導作為，維護用路環境的順暢。

交通局局長王銘德表示，交通局與警察局合作推動易壅塞路廊交通改善計畫，執行｢週期延長｣、｢左轉優化｣、｢警力疏導｣、｢智慧交控｣四大策略，經統計8月實施後上午尖峰平均速度提升15％、下午尖峰提升6％；9月起因學校開學及疫情趨緩，尖峰車流量雖然比7月增加10％，但平均速度仍提升4％，顯示第一期改善已有初步成效。

王銘德說明，大灣交流道因北上匝道入口距離復興路口過近，高速公路主線壅塞時易回堵至平面道路，交通局調整復興路沿線及涵洞下迴轉道號誌，並請警察局尖峰時段派員維持涵洞兩側路口淨空，另協調高速公路局調整匝道儀控開啟時機，以減少市區往國道一號北上方向車流號誌停等次數，改善復興路尖峰壅塞問題。

黃偉哲表示，塞車問題為市府團隊非常重視的一環，肯定交通局與警察局兩個月來的努力，隨著疫情趨緩及五倍券上路，預期國慶日連假將有更多觀光人潮湧入台南，提醒交通局應持續發揮智慧交通中心功能監控路況，遇有突發狀況時也請警察局盡速加派警力疏導交通，以提供市民及遊客更好的用路環境。

黃偉哲提醒，10月為台南市交通安全月，請用路人特別注意「路口安全」，車輛行經路口時應遵照號誌指示行駛，轉彎車輛或非號誌化路口應停讓行人通過，期望透過大家實踐「路口慢看停 行人停看聽」，共同推廣交通安全，營造美好的交通環境。