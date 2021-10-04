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表現亮眼！　長榮中學參加語文競賽朗讀及作文勇奪南市第3名

▲台南市長榮中學，參加2021年語文競賽朗讀及作文，勇奪台南市第3名，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長榮中學，參加2021年語文競賽朗讀及作文，勇奪台南市第3名，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學，參加台南市2021年語文競賽分區預賽，捷報連連，吳一弘獲國中部國語朗讀第3名、鄭淇丹獲國中組作文第3名、鍾佳峻獲高中組國語朗讀優勝、林柏樟獲高中組國語字音字形優勝，長中感謝鄭茜尹老師、劉家惠老師及李郁華老師用心指導，將繼續參加17日的決賽，期待再創佳績。

吳一弘表示，去年曾代表學校出賽，可惜未能獲獎，今年把握住機會，在家惠老師的指導下，終於獲得名次，心中歡喜，難以言喻！鍾佳峻更提及，因為疫情的關係，我們停課期間利用線上的方式練習，非常新奇的體驗，感謝家惠老師的協助，讓我們的訓練能持續進行。

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林柏樟表示，台南市字音字形的選手都十分優秀，獲勝選手在全台比賽時，常有亮眼成績，因此要拿下優勝，實屬不易，感謝郁華老師利用午休時間協助，時時的練習讓我累積實力，才有辦法在預賽獲得優勝，期待在有限時間練習下，提升字彙量之餘，也能再次為校爭光；鄭淇丹表示，感謝茜尹老師的鼓勵及打氣，平常較難提升字數，在這次比賽我終於有所進步，寫足1千字以上，心中非常有成就感，同時也感謝評審的青睞，終於擠進前3名！

本次語文競賽佳績連連，全校師生與有榮焉，在疫情趨緩後，終於能恢復實體課程及活動，看見老師們利用午休時間精進同學們的能力，心中有說不出的感動，參與所獲得的能力及實力，是競賽中最大的收穫，期待透過一次又一次的鍛鍊，同學們都能替自己爭取最高的榮譽。

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