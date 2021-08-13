消防官被逼看《火神的眼淚》寫心得「作文比賽」　消防局長說話了

▲《火神的眼淚》一劇共10集，每集長度約49分鐘，係2021年描寫台灣消防人員執行各項消防救災救護勤務的故事與辛酸。（圖／翻攝自公視，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局長李明峯被指控，要求消防幹部觀看《火神的眼淚》，並寫300字內「心得報告」，要求不要作文或無病呻吟，此一行為惹爭議，被抨擊「作文比賽」令人無言，李明峯回應指出該劇感動台灣人民，也演出消防人員辛苦，他認為身為消防幹部更應去看這部影集集思廣義，確實解決基層消防人員問題。

▲《火神的眼淚》一劇共10集，每集長度約49分鐘，係2021年描寫台灣消防人員執行各項消防救災救護勤務的故事與辛酸。（圖／翻攝自公視、劇照，下同）

台南市消防局長李明峯指出，在全島動員防疫新冠肺炎病毒期間，蔡銀娟導演團隊用心製作的消防影集《火神的眼淚》開播以來，感動台灣人民也演出了消防人員的辛苦，他認為身為消防幹部更應該去看這部蔡導演團隊用心製作的影集。

李明峯局長表示，看完這部影集後，他內心十分感動也感觸許多，並請該局外勤幹部，大隊長、副大隊長、中隊長、分隊長等幹部，尤其是分隊長每天與基層生活在一起，請這些幹部務必完整看完這部消防影集，並寫下心得與建議。基於外勤幹部是第一線最貼近並了解基層人員的心聲與問題，希望藉由影片觀後建議得以集思廣益，確實解決消防人員的問題，並作為局裡各科室在推動政策與機制之檢討改善。

李明峯局長請外勤幹部寫影集的心得，係為了瞭解基層同仁的實際心聲與狀況，並非要求寫作文。影片中反映的問題，請幹部審視省思並提供建議，但部分幹部便宜行事，又交代基層人員代筆寫影集心得，他得知即立刻要求幹部禁止此項行為。

李明峯說，當時由於疫情嚴峻處三級期間，考量開座談會有群聚風險，因此請同仁提書面建議，經彙整同仁意見，大致為創傷後壓力症候群（PTSD）、消防設備提升、勤務安排、民眾檢舉、民代關說等數個面向，提供消防局許多寶貴建議，當中有許多具可行性且能有效精進消防局救災救護能量之改善措施，目前交由研考單位持續追蹤改善進度，另消防局各單位亦積極聆聽消防同仁建議並規劃相關改善措施。

李明峯說明指出，同仁所寫心得報告，大多是人力、裝備不足等問題居多，這部分來說，台南市合併以來消防人員數量從886人，到合併後現有員額為1144人增加258人，在人力上有大幅的增加但仍不足，消防局將持續努力爭取及關於大法官釋字第 785 號，消防局也會持續配合中央政策來積極向市府、議會爭取加班費及勤休制度改善，甚至審慎評估修編組織外勤消防人力上限。台南市先天財政條件屬六都之末，但市長黃偉哲及市府團隊、市議會均年年支持各式消防裝備、車輛、器材等增購或更新，經統計六都內，台南市每位消防人員運用之預算經費屬六都第2，僅次於台北市，可見台南市對於消防工作的支持與認同。

▲台南市消防局長李明峰，重視消防救災，重大災情都會親自到場指揮救災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李明峰說，消防局亦持續推動警消、義消的各式緊急救護、消防搶救訓練，尤其CCIO（火災搶救指揮體系）在台南市已推行數年，在近幾年間未有警消及義消人員發生嚴重意外事件，可見安全一直是台南市消防局最重要的搶救原則；火神的眼淚是台灣劇上寫實描繪消防員用生命在工作的好影集，感動人心，基層消防弟兄辛苦救災、救護及為民服務，身為消防局幹部們皆應了解基層人員的心聲，並以正面的態度來思考、回應與改善，希望能創造更友善、更符合同仁需求的工作環境！

據了解，《火神的眼淚》一劇共10集，每集長度約49分鐘，係2021年描寫台灣消防人員執行各項消防救災救護勤務的故事，由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷等人主演，由公視主頻、故事描述一群大員市消防局同安分隊的消防隊員，在每次面臨驚險的打火、救護與救援任務中看見人性與社會百態，透過他們執行的案件揭露許多消防職業不為人知的心酸故事。

未料，傳出台南市消防局長李明峯被指控，下令消防主管須人人觀看，且寫下觀劇後的心得報告，要求字數300字以內，不要作文或無病呻吟，要給真正精進的建言，並於2021年6月10日下午5時前繳交。此舉讓一些消防主管很無言，有人向媒體爆料抨擊，不能改變的現狀，寫了就是無病呻吟？強調基層人員不足，李局長說多少人做多少事，但出了問題，李局長總是祭出6字「追究責任處分」，讓第一線消防人員很挫折，還要寫心得報告，就是一場作文比賽而已，令人很無言。且期間還發生有消防主管請基層代筆寫心得之情事，引發紛爭。

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