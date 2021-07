2021畢業歌／長榮中學《Sparkle》

《Sparkle》

作詞:王喬安

作曲:卓柏勳

演唱:吳采桾 李妍妮

創作理念:

以夏天的氛圍講述著畢業季離別的不捨以及追求夢想的信念,在堅定的意志下往自己選擇的路途上奔跑,述說著每位畢業生對於自己未來的那份期待及衝勁。

歌詞:

A different life before my eyes

我已經準備好不再感到疲憊

高聲歌唱 青春的模樣 你的面貌早已刻在我腦袋

朝夕不倦 奮勇向前 太陽燃燒的那片星火燎原

思考著 我們的未來 看向遠方那片一望無際的海



別留戀那章節 故事還沒有到終點

夏天的向日葵 向著我的旅途 on my way



奔向太陽的那少年 未來無法預測 just go ahead

我只想要活在當下 活得自在 you know I‘m in my own way

奔向太陽的那少年 照耀稚氣臉龐 的陽光sparkling

我只想要衝向雲端 踏上夢想 All things come to those who wait



仲夏之際點燃我的閃閃燭火 溫暖餘暉照映在祥寧的海闊天空

柳蔭下握別惆悵 同窗數載情長 那揮散不去的眷戀 stay

拼湊回憶 點點滴滴 三年間的那光陰

You can go with me 帶著期許 穿越滂沱無畏懼



奔向太陽的那少年 未來無法預測just go ahead

我只想要活在當下 活得自在 you know I‘m in my own way

奔向太陽的那少年 照耀稚氣臉龐 的陽光sparkling

我只想要衝向雲端 踏上夢想 All things come to those who wait