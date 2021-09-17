台南長榮中學歡度136週年校慶　師生展現百年老校活力熱情

▲台南長榮中學歡度136週年校慶，師生在「運動週」展現熱情與活力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市百年老校長榮中學師生，歡慶136週年校慶活動「運動週」，今年5月疫情爆發，許多活動停辦，幸好在大家的防疫努力下，回歸實體課程，生活步上正軌，因此體育組在辦理運動週時，參閱許多相關公文與防疫資訊，擬定出適合的賽程及符合室外參賽人數，讓大家還是能開心地替百年老校慶生。

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根據室內80人、室外300人之規定，長中體育組嚴格控制同一時間出現在場上比賽的班級、要求場外觀賽同學均須配戴口罩、非參賽班級不得觀賽等細項，同學十分遵守防疫規範，即便戴著口罩，一連5天的賽程，也無法擋住同學們熱情，場上充滿著大家的加油聲及青春汗水，相信在這一週，師生心的距離又近了一些。

每年都會舉辦的感恩禮拜，因大禮堂正在整修，改在列為台南古蹟建築音樂館裡的小禮拜堂，同時更動形式，由國二的同學演唱詩歌、一級主管及資深人員參與，採用線上直播的方式，讓更多人與我們共襄盛舉，體現其隆重莊嚴的氣氛，沐浴在主的恩典下，祈禱疫情能早日結束、祈禱長榮中學能繼續培育英才；同時，感謝陳彥心總會長跟家長會支持學校辦學及熱情參與活動，捐獻款項讓本校購買樹苗，美化校園，並進行植樹揭牌活動，共植花旗木9株、金英樹4株，為學校增添生氣，象徵生生不息、欣欣向榮。

校長許德勝表示，運動週是本校的大事，藉著運動週，增加同學們的球類技巧及活動量，也促使班級更團結，而在良性競爭下，我們能學習運動家精神，使得身心靈變得強壯，實踐德智體群美靈之目標。

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