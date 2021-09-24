私房作文課／小二造句延伸成短文　靠這3點啟蒙！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

為了銜接小學三年級的作文課，女兒DAHLIA的班上，開始提前部署，導師要求他們，每週要寫一篇短文，並加上關鍵字與指定情境，引導孩子從15個字的造句，一步步發展成單篇作文，但新手上路，總是狀況連連，專職寫作多年的我，便替女兒上了一堂私房作文啟蒙課。

首先，我從女兒寶寶時期，就用大人詞彙和她對話，而且避免使用疊字，所以DAHLIA在口語上，是個表達能力很強的孩子，而，身為一個以寫作撐起全家的媽媽，看到女兒初次的短文作業，立刻發現她完全不懂老師的意思...那只是各種條列式的集合，並沒有敘事、敘情的架構。

於是，我跟女兒說：「嗯...不行耶，作文不是把格子填滿就完成了，整篇擦掉重來吧，媽媽教妳一次，妳之後就知道大概要怎麼寫。」女兒馬上哭得梨花帶淚，說：「嗚嗚嗚，這樣就好了啦！」我堅持：「嗯...不行，這樣會變成敷衍老師，而且，妳別忘了，妳媽是做什麼的？」她終於笑出來：「寫。文。章。的！」對，我專業的！

焦糖綠玫瑰給新手的私房作文小秘笈：

1、認識「起、承、轉、合」。

不管是長文還是短文，一定要給孩子「起、承、轉、合」的觀念！

文章的起頭很重要，要如何吸引讀者繼續看下去？我們可以讓孩子「自己」想幾個版本，再來比較看看，用哪一種寫法，會使人對文章內容有興趣。「承」則是連接前後段的黏著劑，有篇幅的話，「轉」一下會比較有趣，「合」則是對整篇文章、事件的總結心得。

2、用筆寫下想「說」的話。

我發現很多人把「寫作」跟「說話內容」分開看待，其實，行雲流水的好文章，絕對都可以用口語，通順讀出來的！所以，我先引導女兒，對於「我是二年級」這個題目有什麼想法？再把老師規定的關鍵字及指定事件加進去。

3、準備白紙，把「想說的」寫成重點。

我提前準備了計算紙，把DAHLIA想說的事件，用重點方式記下來，再讓她以「適合的連接詞」串起來，並且排列前後次序，看看這些事件怎麼排序，會比較有感情。

4、不要幫孩子想事件，等他們自己說出來！

孩子很容易不斷套入師長給的範例，所以，每當女兒要我舉例，我一定會要求她，聽完以後，不能直接拿我的例子帶入，一定要自己去發想，而不是隨大人心意，依樣畫葫蘆。

以上，第一次作文練習心得跟大家分享，大家可以看看照片的Before and After，是不是從不連貫的獨立短句，引導成一篇稍具童趣的短文呢？

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。