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故意拋空中去撞吊扇　17歲父活活虐死出生24天兒：不想付錢養

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名17歲少年因為不想付贍養費，竟然對才出生24天的兒子施虐，反覆把人往天空丟時擊中吊扇，導致男嬰肝臟碎裂、肋骨錯位、頭部受傷身亡，目前被起訴一級謀殺罪名關押監獄中。

17歲少年布朗(Caleb Blake Brown)被控，8月9日在卡羅爾頓市(Carrolton)家中與出生24天的兒子艾默生(Emerson Ziesmer)獨處時，反覆施虐導致男嬰身亡。艾默生被17歲母親瑞秋(Rachel Ziesmer)送到急診時，整個人膚色蒼白，腹部還有明顯瘀傷，後來又緊急送到達拉斯兒童醫療中心治療，然而最後仍不幸身亡。

警方調查瑞秋手機訊息發現，布朗對於她不流產也不打算把小孩送去收養的決定十分生氣，還查獲布朗辱罵艾默生的私人影片。瑞秋也控訴，這不是布朗第一次對兒子動手，兒子才10天大時，她突然聽到對方大哭，進去發現布朗造成孩子腹部瘀青。

布朗落網坦承，他因為無聊，就拼命狠捏兒子的肚子，並且至少5次把孩子拋到半空中，孩子的頭撞到吊扇後，他又繼續對兒子施虐，結果導致對方身受重傷。兒子不幸死亡後，瑞秋的家人在網站上舉行募款活動，希望大家能幫忙還未成年的她撐過難關。

▼少年竟然故意丟男嬰去撞吊扇。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼吊扇,風扇,天花板。（圖／示意圖／達志影像）

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