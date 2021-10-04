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馬拉松剛起跑仍須戴口罩！指揮中心：等拉開距離才能脫口罩

▲▼10/3指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

台北馬拉松將於12月19日盛大開跑，今台北市副市長蔡炳坤表示，所有跑者只要完成3個條件，路跑過程中就可以脫下口罩，只需在起點和終點時佩戴即可，成為全台灣第一場可以脫口罩的馬拉松。對此指揮中心表示，須等到開跑後彼此拉開距離後，跑者才可以脫下口罩。

「2021台北馬拉松」將於12月19日上午6時30分於台北市政府前廣場盛大開跑，北市依照中央疫情指揮中心規範，要求各個跑者在報名後需要提供健康證明，分別為「施打過至少1劑且滿14天疫苗」、「若曾染疫後的康復書或解隔書」，以及「近3天的快篩或PCR陰性」，以上3種方法擇一，就可以參賽，且路跑過程中可以脫下口罩，只需在起點和終點時佩戴即可。

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對此指揮中心副指揮官陳宗彥在疫情記者會上表示，相關馬拉松賽事主辦單位都有提供完整的防疫措施和計畫經主管機關核定，雖然在途中可以脫口罩，但在集合地點及起跑前，由於人與人之間非常密集，因此仍需維持戴口罩，等到起跑之後，彼此跑者之間可保持安全距離的狀況下，才能脫下口罩繼續跑步。

此外，全體工作人員及志工在賽前也必須提供上述健康證明或進行篩檢，蔡炳坤表示，國外有12名菁英跑者，也得按照中央邊境管制規定，符合14天隔離和7天自主健康管理，參加跑步前一天也得持PCR陰性證明。

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