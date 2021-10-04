　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市3副發言人全登記！民眾黨佈局2022議員選戰　近30人搶披戰袍

▲▼學姊黃瀞瑩。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副發言人黃瀞瑩。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

距離2022縣市首長、議員選戰只剩下一年的時間，各政黨開始佈局人選，其中由台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨，於9月開始進行各縣市議員、里長選戰意願調查，北市6個選區已吸引近30人登記，其中最受外界關注的台北市3位副發言人黃瀞瑩、林珍羽、魏佑任全部表態參戰，林珍羽甚至已經遞出辭呈，預定10月中下旬離開市府、專注拚選舉行程。

身兼民眾黨主席的柯文哲已表態要備戰2024總統大選，並決定將台北市長一職交棒給現任台北市副市長、前台北市議員黃珊珊，但黃珊珊目前尚未加入民眾黨，據了解，未來可能採「不入黨」方式進行2022台北市長選戰。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲台北市長柯文哲早於2020年就宣布要投入2024總統大選，而台北市副市長黃珊珊則被視為「接班人」。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

民眾黨北市黨部於9月進行2022縣市議員、里長選舉意願調查，民眾黨傾向一區提名一人。擁有亮眼外型、犀利發言的台北市政府發言人陳智菡至今尚未入黨，據了解，未來也不會選擇投入選戰。擁有眾多支持者的「學姊」黃瀞瑩確定填寫北市第一選區「士林、北投」；日前遞出辭呈的林珍羽則「女接父缽」，接棒現任台北市議員、父親林國成的第四選區「中山、大同」。

今年2月從黃珊珊隨行秘書升任為北市副發言人的魏佑任，早將戶籍從桃園中壢遷到北市，並表態投入第三選區「松山、信義」。而民眾黨發言人楊寶楨也被點名參戰第三選區「松山、信義」，與魏佑任碰上同一選區，只不過雙方意願相較於其他選區候選人較低。

黃珊珊的前資深助理、前民眾黨發言人陳宥丞，目前擔任民眾黨台北市黨部副主委，將接下黃珊珊在第二選區「內湖、南港」的空缺；而擁有甜美外型、過去的擔任過主播的民眾黨公關長吳怡萱，則投入第五選區「中正、萬華」。

▲▼林珍羽。（圖／翻攝自林珍羽臉書粉專）

▲台北市副發言人林珍羽已請辭獲准，未來將先到父親林國成辦公室幫忙、跑地方行程。（圖／翻攝自林珍羽臉書粉專）

而民眾黨立委邱臣遠辦公室主任、前北市觀傳局長陳思宇，選擇接棒父親、現任台北市議員陳建銘，與黃瀞瑩同樣選擇第一選區「士林、北投」，兩人撞同一選區的消息已曝光長達一年，雙方至今皆對士北堅持到底。

民眾黨北市黨部原本預計在10月底呈報黨中央名單，但由於報名人數多達30人，因此推遲到2022年2月，屆時撞選區的黨內參選人紛爭恐持續擴大，不排除未來以民調模式進行對決。

▲▼2021台灣民眾黨黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會,陳思宇。（圖／記者李毓康攝）

▲陳思宇接棒台北市議員、父親陳建銘，選擇第一選區「士林、北投」。（資料圖／記者李毓康攝）

對此，黃瀞瑩4日上午受訪時指出，目前職位還是在北市府當副發言人，在此學習到很多跟市政相關的經驗，柯文哲交代他們在哪個職務就應完成自己責任，目前還是以市政為主，持續學習和努力，而黨內意願登記就照程序、規則走。

至於未來恐跟陳思宇競爭？黃瀞瑩回應，在不同領域表現好就會被看到，個人覺得繼續努力、用謙卑心態學習，表現好就會被看到，至於若初選協調不成是否用民調部分，黨內還是有自己的規則，按照規則走就可。

魏佑任則表示，黨部有訂定相關的規則，遵照程序來執行，現在最重要的職責還是把工作崗位上的每一件事情做到最好，提供市民朋友更好的服務。

▼北市府副發言人魏佑任已悄悄將戶籍從桃園遷到北市，選擇第三選區「松山、信義」，但民眾黨發言人楊寶楨也被點名該選區。（資料圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲北市府副發言人魏佑任。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼台灣民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者李毓康攝）

►什麼！COACH包才2850元

ET快訊
莫德納快到貨了！　指揮中心公布2大接種對象
快訊／首例BNT死亡！　48歲男接種後冒冷汗送醫不治
第10輪逾85萬人預約完成！　指揮中心：現在還有名額
快訊／台中28歲男開媽媽車外出　陳屍車內
進香團開放「但禁遶境」　婚宴可以逐桌敬酒
娛樂場所開放規範出爐　可喝水全程戴口罩
快訊／14:07發生規模4.8地震　最大震度3級
快訊／維持二級到10／18！　管制再鬆綁
快訊／雙北搖了好大一下！　預估震度3級以上
第11輪打AZ、BNT！　開放對象公布
快訊／今本土+0　增1死、5例境外移入
8款高血壓藥恐致癌　食藥署緊急下令回收
LIVE／防疫措施再鬆綁？　陳時中最新說明
缺德熱褲妹找到了！男下跪她亂丟薯條雞塊　6個字回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／二級警戒延長至10／18　新北最新說明

LIVE／明開放KTV、桌遊館　柯文哲說明「北市防疫指引」

蔡英文恭賀岸田文雄任日本首相　「台日是國際攜手抗疫的典範」

陳柏惟不認支持大麻合法化　刪Q總部翻出影片：人不要臉天下無敵

揭綠營反「刪Q」3理由　王鴻薇：陳柏惟運氣真好

北市3副發言人全登記！民眾黨佈局2022議員選戰　近30人搶披戰袍

限2.8萬人！北市首場「免戴口罩」馬拉松　須持「3擇1條件」才能參賽

快訊／黃健庭出任國民黨秘書長　親曝關鍵是「因為他」

振興玩台東！劉櫂豪推「拍照拿獎金」活動　最高可得3萬元

快訊／防疫鬆綁！開放桌遊、麻將館　餐廳離桌敬酒、主播可脫口罩

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

視網膜真的喝香菜汁！16杯等你　一吞變臉「反胃吐出來」工作人員笑翻

90秒感言！《天橋上的魔術師》金鐘大贏家　薛仕凌雙料得獎...工地噗嚨共3人組合體

金鐘56得獎瞬間都在這　感動、開心..恭喜你們！！

五熊踏入婚姻「是更好的更好」　談生子計畫：老公想要12個~~~

吳宗憲喊話小鬼「已是金鐘獎永遠的得主❤」　KID「像打敗仗」…憲哥：觀眾是唯一老闆！

LIVE／二級警戒延長至10／18　新北最新說明

LIVE／明開放KTV、桌遊館　柯文哲說明「北市防疫指引」

蔡英文恭賀岸田文雄任日本首相　「台日是國際攜手抗疫的典範」

陳柏惟不認支持大麻合法化　刪Q總部翻出影片：人不要臉天下無敵

揭綠營反「刪Q」3理由　王鴻薇：陳柏惟運氣真好

北市3副發言人全登記！民眾黨佈局2022議員選戰　近30人搶披戰袍

限2.8萬人！北市首場「免戴口罩」馬拉松　須持「3擇1條件」才能參賽

快訊／黃健庭出任國民黨秘書長　親曝關鍵是「因為他」

振興玩台東！劉櫂豪推「拍照拿獎金」活動　最高可得3萬元

快訊／防疫鬆綁！開放桌遊、麻將館　餐廳離桌敬酒、主播可脫口罩

大里仁愛醫院爆AZ烏龍「只打0.1cc」　莊人祥：會依法處置

炎亞綸合照「金鐘紅布條」網：11樓掛起來！揭Sandy、唐綺陽私下一面

東部外海規模4.8地震　台鐵礁溪=和平段列車降速行駛

霍建華大手筆「頂樓灑花瓣」耍浪漫　楊冪笑：不如直接轉帳

塔利班沒繳電費！阿富汗「一半電力」仰賴進口　恐陷大規模停電

9／4解隔離⋯70歲男「病況惡化」28天後死亡　指揮中心說明原因

LIVE／二級警戒延長至10／18　新北最新說明

首例BNT死亡！　48歲男接種4天胸痛、冒冷汗送醫不治

近期有莫德納到貨！指揮中心公布2類接種對象「從高齡者往下打」

新莊遛狗遇走失羊咩咩「想跟著回家」　陪寵物犬玩還會找人討摸摸

「泰國理容店」點2嫩妹展神技　700泰銖全套保養！老司機力推

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌下令防疫管制再鬆綁　餐飲業、娛樂場所放寬

管制鬆綁！開放桌遊、麻將館　餐廳離桌敬酒、主播可脫口罩

F-16掛彈升空、防空飛彈追監畫面曝　空軍嗆：怎能讓敵機飛在頭上

美國務院批共機擾台　外交部：感謝拜登政府公開譴責

快訊／黃健庭接國民黨秘書長　朱立倫最新人事佈局曝光

趙少康喊下架陳柏惟　「餐廳拿1顆星還會去吃？」

吳淡如女兒不知孫中山　王浩宇：孩子自己程度差

吳淡如曝小孩不知道孫中山！律師解釋了

陳柏惟反駁朱立倫大麻立委　朱辦翻出鐵證

彰化縣黨部再3天法拍　朱立倫謝票殘酷面對

拿700萬退休金當賭注　張亞中約民進黨辯論228史觀

國民黨議員拿資料指控陳其邁　他曝真相：反而打到韓國瑜

新代嗡嗡包曝光！文青霧灰藍、卡其綠

國慶影片出包！廠商解釋是「誤植」　羅文嘉：很不幸應該是謊言

更多熱門

相關新聞

限2.8萬人！北市首場「免戴口罩」馬拉松　須持「3擇1條件」才能參賽

限2.8萬人！北市首場「免戴口罩」馬拉松　須持「3擇1條件」才能參賽

新冠肺炎疫情趨緩，台北馬拉松將於12月19日盛大開跑，並於4日中午12時起開放馬拉松組一般跑者報名，5日上午10時起，開放半程馬拉松組一般跑者報名。台北市副市長蔡炳坤表示，所有跑者只要完成3個條件，路跑過程中就可以脫下口罩，只需在起點和終點時佩戴即可，成為全台灣第一場可以脫口罩的馬拉松。

民眾黨成立新竹市黨部　高虹安任黨部主委

民眾黨成立新竹市黨部　高虹安任黨部主委

新代嗡嗡包曝光！文青霧灰藍、卡其綠

新代嗡嗡包曝光！文青霧灰藍、卡其綠

即／大佳河濱公園龍舟沉船意外！11人落水

即／大佳河濱公園龍舟沉船意外！11人落水

北市預售屋　她揪媽媽花2500萬只買到2張夢幻示意圖

北市預售屋　她揪媽媽花2500萬只買到2張夢幻示意圖

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲黃珊珊黃瀞瑩林珍羽魏佑任陳思宇楊寶楨吳怡萱陳思宇民眾黨2022議員選舉

讀者迴響

熱門新聞

NanaQ搭救護車送醫昏迷！堅持「不住院」回極簡屋

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

老K拿白曉燕開玩笑　白冰冰發聲

即／40洗腎病患AZ只打0.1C.C.　大里仁愛醫院停權

新北4死滅門慘案　婚紗照留血字「我要報仇」

第11輪打AZ第二劑、BNT第一劑！

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

回家看見新iPhone！人夫一句萬人笑爛

吳姍儒CEO未婚夫爆「雙喜」！

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

星巴克10／4起連4天買一送一　

更多

最夯影音

更多
曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...
金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面