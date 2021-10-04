北市3副發言人全登記！民眾黨佈局2022議員選戰　近30人搶披戰袍

▲台北市副發言人黃瀞瑩。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

距離2022縣市首長、議員選戰只剩下一年的時間，各政黨開始佈局人選，其中由台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨，於9月開始進行各縣市議員、里長選戰意願調查，北市6個選區已吸引近30人登記，其中最受外界關注的台北市3位副發言人黃瀞瑩、林珍羽、魏佑任全部表態參戰，林珍羽甚至已經遞出辭呈，預定10月中下旬離開市府、專注拚選舉行程。

身兼民眾黨主席的柯文哲已表態要備戰2024總統大選，並決定將台北市長一職交棒給現任台北市副市長、前台北市議員黃珊珊，但黃珊珊目前尚未加入民眾黨，據了解，未來可能採「不入黨」方式進行2022台北市長選戰。

▲台北市長柯文哲早於2020年就宣布要投入2024總統大選，而台北市副市長黃珊珊則被視為「接班人」。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

民眾黨北市黨部於9月進行2022縣市議員、里長選舉意願調查，民眾黨傾向一區提名一人。擁有亮眼外型、犀利發言的台北市政府發言人陳智菡至今尚未入黨，據了解，未來也不會選擇投入選戰。擁有眾多支持者的「學姊」黃瀞瑩確定填寫北市第一選區「士林、北投」；日前遞出辭呈的林珍羽則「女接父缽」，接棒現任台北市議員、父親林國成的第四選區「中山、大同」。

今年2月從黃珊珊隨行秘書升任為北市副發言人的魏佑任，早將戶籍從桃園中壢遷到北市，並表態投入第三選區「松山、信義」。而民眾黨發言人楊寶楨也被點名參戰第三選區「松山、信義」，與魏佑任碰上同一選區，只不過雙方意願相較於其他選區候選人較低。

黃珊珊的前資深助理、前民眾黨發言人陳宥丞，目前擔任民眾黨台北市黨部副主委，將接下黃珊珊在第二選區「內湖、南港」的空缺；而擁有甜美外型、過去的擔任過主播的民眾黨公關長吳怡萱，則投入第五選區「中正、萬華」。

▲台北市副發言人林珍羽已請辭獲准，未來將先到父親林國成辦公室幫忙、跑地方行程。（圖／翻攝自林珍羽臉書粉專）

而民眾黨立委邱臣遠辦公室主任、前北市觀傳局長陳思宇，選擇接棒父親、現任台北市議員陳建銘，與黃瀞瑩同樣選擇第一選區「士林、北投」，兩人撞同一選區的消息已曝光長達一年，雙方至今皆對士北堅持到底。

民眾黨北市黨部原本預計在10月底呈報黨中央名單，但由於報名人數多達30人，因此推遲到2022年2月，屆時撞選區的黨內參選人紛爭恐持續擴大，不排除未來以民調模式進行對決。

▲陳思宇接棒台北市議員、父親陳建銘，選擇第一選區「士林、北投」。（資料圖／記者李毓康攝）

對此，黃瀞瑩4日上午受訪時指出，目前職位還是在北市府當副發言人，在此學習到很多跟市政相關的經驗，柯文哲交代他們在哪個職務就應完成自己責任，目前還是以市政為主，持續學習和努力，而黨內意願登記就照程序、規則走。

至於未來恐跟陳思宇競爭？黃瀞瑩回應，在不同領域表現好就會被看到，個人覺得繼續努力、用謙卑心態學習，表現好就會被看到，至於若初選協調不成是否用民調部分，黨內還是有自己的規則，按照規則走就可。

魏佑任則表示，黨部有訂定相關的規則，遵照程序來執行，現在最重要的職責還是把工作崗位上的每一件事情做到最好，提供市民朋友更好的服務。

▼北市府副發言人魏佑任已悄悄將戶籍從桃園遷到北市，選擇第三選區「松山、信義」，但民眾黨發言人楊寶楨也被點名該選區。（資料圖／記者林敬旻、李毓康攝）