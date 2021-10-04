限2.8萬人！北市首場「免戴口罩」馬拉松　須持「3擇1條件」才能參賽





▲台北馬拉松4日中午正式開放報名，本屆賽事跑者在比賽過程不用戴口罩。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，台北馬拉松將於12月19日盛大開跑，並於4日中午12時起開放馬拉松組一般跑者報名，5日上午10時起，開放半程馬拉松組一般跑者報名。台北市副市長蔡炳坤表示，所有跑者只要完成3個條件，路跑過程中就可以脫下口罩，只需在起點和終點時佩戴即可，成為全台灣第一場可以脫口罩的馬拉松。

「2021台北馬拉松」將於12月19日上午6時30分於台北市政府前廣場盛大開跑，10月4日中午12時起開放「馬拉松組」一般跑者報名，限9000人；10月5日上午10時起開放「半程馬拉松組」一般跑者報名，限1.9萬名，並於10月27日下午5點截止報名。

北市體育局強調，今年參賽名額採額滿提早截止報名方式，非以抽籤方式，而成績達標保障名額跑者已於9月27日開放上傳成績證明及報名，10月1日截止。

儘管國內新冠肺炎趨緩，但國外Delta病毒讓全球疫情升溫，蔡炳坤4日受訪時指出，北市依照中央疫情指揮中心規範，要求各個跑者在報名後需要提供健康證明，分別為「施打過至少1劑且滿14天疫苗」、「若曾染疫後的康復書或解隔書」，以及「近3天的快篩或PCR陰性」，以上3種方法擇一，就可以參賽。

此外，全體工作人員及志工在賽前也必須提供上述健康證明或進行篩檢，蔡炳坤表示，國外有12名菁英跑者，也得按照中央邊境管制規定，符合14天隔離和7天自主健康管理，參加跑步前一天也得持PCR陰性證明。

被問到這是否為第一場脫口罩的體育賽事？蔡炳坤回應，其實之前就有其它體育賽事也採相同規定，但若以馬拉松來看，「台北馬拉松」確實是第一場可脫口罩跑步的馬拉松賽事。