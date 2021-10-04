　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

死人墓比活人房重要？新建案「緊鄰世遺古蹟」　勒令停工住戶傻眼

▲▼位於京畿道金浦市的章陵，遠眺可以發現興建中的公寓大樓。（圖／達志影像／newscom）

▲位於京畿道金浦市的章陵，遠眺可以發現興建中的公寓大樓。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

位於京畿道金浦市的「章陵」（장릉）是朝鮮王朝仁祖大王的生父元宗、生母仁獻王后的陵寢，為聯合國教科文組織的世界文化遺產，然而鄰近章陵的仁川市西區「黔丹新都市」目前正在大舉興建公寓住宅大樓，從建築外觀上來看已完工8至9成，豈料文化財廳卻認為公寓建設有礙王陵視野觀瞻，要求建設公司停工。

根據韓媒《首爾經濟》、《朝鮮日報》，「黔丹新都市」為南韓政府推動的新市鎮計畫之一，涵蓋範圍包括仁川市西區堂下洞、麻田洞、不老洞、元堂洞，其中位於元堂洞的公寓住宅園區緊鄰章陵，從章陵可以遠眺即將完工的一排又一排公寓住宅大樓。

原本預計明年夏季完工後，將開放讓3千多戶陸續入住，然而南韓文化財廳卻認為建設公司非法興建住宅，因為依《文化財保護法》規定，在章陵半徑500公尺以內興建20公尺高以上建築物，須事前經過審議。因此，文化財廳下達停工指令，而首爾行政法院也於9月29日作出裁定，規定12棟公寓大樓須立即停工。

大方建設、錦城白鳥、大光建營等建設公司皆對法院作出的決定表達不滿，立即向法院提出假處分申請。對此，法院駁回錦城白鳥、大光建營提出的假處分申請，因為2間建設公司的建案最靠近章陵，而大方建設則被法院允許繼續興建。

▲▼緊鄰章陵的公寓建案雖興建進度逼近8、9成，但恐怕得面臨停工窘境。（圖／翻攝自경기신문）

▲緊鄰章陵的公寓建案雖興建進度逼近8、9成，但恐怕得面臨停工窘境。（圖／翻攝自경기신문）

報導指出，估計有1417戶的公寓大樓興建可以持續進行，而另2起建案的2000多戶住宅則受到行政法院命令影響，被迫中斷。然而，該2起建案都已興建80至90%，早已接近完工狀態，未來甚至不排除被迫原地拆除。

法院此番決定讓購買預售屋的住戶不禁氣急敗壞，因為原訂明年夏季就可以陸續安排入住，如今計畫全部被打亂。為此，高達數百多通電話於9月29日打爆建設公司，要求建設公司給出合理的交代。

計劃入住的60多歲住戶A某表示，「聽到公寓興建遭到中斷的消息後，馬上趕過來。為何只有我們的公寓停工，而隔壁的公寓卻還是照樣在興建？」；住戶C某表示，「原本早已計畫好明年夏季入住，現在該怎麼辦？若照這個情況來看，我已經沒有家可以住了。」

對此，網路上掀起兩派論戰。其中一派認為，「有聽過漢江景觀公寓大樓，但卻頭一次聽到王陵景觀公寓大樓。既然是違法興建，那麼被拆除當然合理」；另一派則表示，「難道死掉國王所住的陵墓會比活人還重要？原本明年計劃入住，如今卻遭遇這番晴天霹靂！」

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►什麼！COACH包才2850元

ET快訊
加碼券勾錯還有救！「這3天開放修改」
快訊／萬里海邊驚見「半裸男浮屍」　散步路人嚇傻
19歲女大生騎車求職 　遭特斯拉撞上死亡
周子瑜媽媽咖啡店「開價1.28億」求售！
老公時薪100元「搬家就失業」！她介紹親戚工廠上班　婆婆一看
換插座水電「報價2100元」！　內行揭真相
熊熊登《炎上》自嘲私密片！　龍龍一看名單嚇到打電話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

牛津研究：便祕藥「力洛錠」改善認知障礙！6天就就能增強記憶力

日本儂特利推「野鹿肉漢堡」　搭特調醬汁讓人口水直流

心碎一幕曝！動物內臟、骨頭中翻找食物充飢　巴西貧民：非常感激

死人墓比活人房重要？新建案「緊鄰世遺古蹟」　勒令停工住戶傻眼

嗨玩跳跳床！他炫技「後空翻」下秒摔斷脖　孩童全程驚恐目睹

跳水天菜自爆奧運前染疫！康復9個月仍有症狀：像被蒸汽壓路機碾過

iPhone全球賣出20億支！2張表看歷年「狂漲」售價　比三星更保值

婚禮碰上國界封鎖令！新人1妙招「兩邊家人全到齊」　畫面爆感人

無人小船挑戰大西洋最強颶風　巨浪狂捲「第一視角」震撼影片曝

點滴摻消毒水90天害48命　護理師嫌患者太麻煩

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

視網膜真的喝香菜汁！16杯等你　一吞變臉「反胃吐出來」工作人員笑翻

鍾欣凌「領獎脫束褲」強調：有內褲！　許傑輝1分擦肩視帝..要「查出誰跑票」XD

90秒感言！《天橋上的魔術師》金鐘大贏家　薛仕凌雙料得獎...工地噗嚨共3人組合體

金鐘56得獎瞬間都在這　感動、開心..恭喜你們！！

吳宗憲喊話小鬼「已是金鐘獎永遠的得主❤」　KID「像打敗仗」…憲哥：觀眾是唯一老闆！

牛津研究：便祕藥「力洛錠」改善認知障礙！6天就就能增強記憶力

日本儂特利推「野鹿肉漢堡」　搭特調醬汁讓人口水直流

心碎一幕曝！動物內臟、骨頭中翻找食物充飢　巴西貧民：非常感激

死人墓比活人房重要？新建案「緊鄰世遺古蹟」　勒令停工住戶傻眼

嗨玩跳跳床！他炫技「後空翻」下秒摔斷脖　孩童全程驚恐目睹

跳水天菜自爆奧運前染疫！康復9個月仍有症狀：像被蒸汽壓路機碾過

iPhone全球賣出20億支！2張表看歷年「狂漲」售價　比三星更保值

婚禮碰上國界封鎖令！新人1妙招「兩邊家人全到齊」　畫面爆感人

無人小船挑戰大西洋最強颶風　巨浪狂捲「第一視角」震撼影片曝

點滴摻消毒水90天害48命　護理師嫌患者太麻煩

朱立倫即將就任國民黨主席　柯建銘喊話：希望面對可敬對手

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」：早就半年沒做

10位台劇「帥老師」盤點！藍正龍、劉冠廷、溫昇豪　你最想上誰的課？

國慶影片玉山變瑞士山　外交部曝採購招標過程「將追究責任」

玉山山屋床位5日起放寬至1／2　排雲山莊可同日入住60人

快訊／萬里海邊散步驚見男浮屍　只穿黑色泳褲死因身分追查中

加碼券勾選失誤「這三天開放修改！」　下周起連續四周抽抽樂

19歲女大生被特斯拉撞死！騎機車求職途中遇劫　家人淚崩求真相

巴黎風男裝是台人設計！Peter Wu用針織、手工刷毛創造秋冬光暈

放屁「飄3地獄級臭味」小心了！醫嘆：這味道恐已晚期

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

國際熱門新聞

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

愛犬被攻擊　男主人彎刀砍死美洲獅

超胸黑寡婦！　正妹Coser「繃爆戰袍」影片曝光

母女3人「共享老公」每晚輪流睡

百萬網美跳水胯下多出「第三洞」

巨鱷吞183公分同伴　他嚇：是可怕恐龍

BNT效力只維持半年！體內抗體第7個月就消失

《魷魚遊戲》藏身世秘密！老人竟是男主親爸

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

廁所突然衝出毒蛇　6歲女被咬死亡

潘朵拉文件曝：普丁情婦擁8千萬摩納哥豪宅

3天累計93架次共機擾台！美國務院聲明

塔利班沒繳電費　阿富汗恐陷大規模停電

豆腐鯊擱淺亡！印尼居民們爽分食　下場慘了

更多熱門

相關新聞

點滴摻消毒水害48命　護士嫌患者麻煩

點滴摻消毒水害48命　護士嫌患者麻煩

橫濱地方法院10月1日開庭審理五年前的案件，2016年9月發生在神奈川大口醫院的點滴殺人案。被告是34歲前護理師久保木愛弓，在點滴內加入含有界面活性劑的消毒水，共造成48名患者死亡，而犯案原因只是不想要病患在她值班期間過世。

「潘朵拉文件」曝SM李秀滿設空殼公司買豪宅

「潘朵拉文件」曝SM李秀滿設空殼公司買豪宅

菅義偉卸任首相 任內強調台海安全5度贈台疫苗

菅義偉卸任首相 任內強調台海安全5度贈台疫苗

從數字看日本首相　第100任註定短命

從數字看日本首相　第100任註定短命

變態韓男爬陽台「看隔壁情侶做愛」...遭逮

變態韓男爬陽台「看隔壁情侶做愛」...遭逮

關鍵字：

日韓要聞南韓章陵世界文化遺產黔丹新都市拆除

讀者迴響

熱門新聞

NanaQ搭救護車送醫昏迷！堅持「不住院」回極簡屋

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

第11輪打AZ第二劑、BNT第一劑！

老K拿白曉燕開玩笑　白冰冰發聲

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

新北4死滅門慘案　婚紗照留血字「我要報仇」

即／40洗腎病患AZ只打0.1C.C.　大里仁愛醫院停權

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

愛犬被攻擊　男主人彎刀砍死美洲獅

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

回家看見新iPhone！人夫一句萬人笑爛

吳姍儒CEO未婚夫爆「雙喜」！

更多

最夯影音

更多
曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...
金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面