御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐　吃多恐傷身

▲御飯糰因摻有添加物，吃多了恐會嗜睡。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

現代人生活忙碌，有時候只能靠便利商店的食物果腹，而超商也把握商機，推出越來越多可以立即食用的食品。不過日本就有學者直言，其實很多超市與超商裡賣的即食都含有大量的添加劑，吃多了會造成身體負擔。他還指出，很多人吃了便利商店的御飯糰或三明治會犯睏，就是因為裡面摻有會使人嗜睡的甘胺酸（胺基乙酸）。

根據《週刊女性》報導，研究食品添加物超過40年的學者小薮浩二郎表示，現在有很多人因為工作與生活太過忙碌，因此經常會選擇便利商店的即時食品填飽肚子，而家庭主婦也會購買超市的熟食回家，但其實超商與超市的食物根本就是「添加物的大博覽會」。

▲日本便利商店的炸物推陳出新。（圖／取自lawson官網）



小薮也列出3大危險食品的排行榜，竟然都是常見的食品，依序分別為第一名的御飯糰、三明治，第二名的炸物以及第三名的關東煮。他表示，其實御飯糰和三明治是最危險的食物，因為裡面含有甘胺酸，這是一種非常便宜的化學合成物，可以有效抑制細菌繁殖，因此經常被用來作為食品的保鮮劑。然而甘胺酸雖然很方便，但卻具有催眠作用。

小薮說，一個御飯糰含有的甘胺酸差不多有3克，幾乎就是市售一顆助眠藥的劑量，如果在外跑客戶的業務員和卡車司機，因為吃了超商的御飯糰後開車的話，就會有引發交通意外的危險。不僅如此，甘胺酸還會經常使用於甜不辣或是香腸等加工食品。

另一方面，超市與超商為了讓炸物呈現漂亮的金黃色，會故意添加合成色素。一旦加了合成色素，就算不斷重複使用舊的油，炸出來的食物依舊會呈現漂亮的顏色。然而這些炸物一旦被擺在熟食櫃上，時間一久就會氧化，進而產生對人體有害的物質，不但會加速人體老化、引發掉髮，還會造成肝功能損害。

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