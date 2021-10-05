日本首相岸田文雄和拜登通話！　美國強力承諾協助守衛釣魚台

▲日本首相岸田文雄與美國總統拜登進行通話。（圖／達志影像／美聯社、路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本新任首相岸田文雄表示，他收到美國總統拜登（Joe Biden）強而有力的訊息，美國承諾會繼續協助捍衛主權仍有爭議的釣魚台（日本稱為尖閣諸島），雙方也會共同合作維護印太地區的自由開放。

岸田文雄5日和美國總統拜登（Joe Biden）進行了約20分鐘的通話，「總統特別針對美國保衛日本的承諾發出強烈訊息，包含《美日安保條約》第5條。」岸田文雄說，「我們確認會加強日美同盟為自由開放的印太地區共同努力，同時，我們將在中國和北韓問題上有密切合作。」

《美日安保條約》第5條規定，對於日本施政之下的領域出現的武力攻擊、共同危險，美日兩國需共同應對。

岸田文雄4日通過首相指名選舉投票，成為日本第100任首相，同時也宣布新內閣成員；其中最值得關注的是，防衛大臣岸信夫、外務大臣茂木敏充皆留任，《路透社》指出，他們倆的留任顯現出，岸田有意繼續推動前首相安倍晉三所提倡的，加強和華府關係的同時，也保持和中國大陸的貿易關係。

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