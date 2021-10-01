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高雄國慶煙火超夯！擬開放遊艇從海上看　已破2萬人預約抽籤　

▲▼2021國慶煙火在高雄，煙火試放。（圖／高雄市政府提供）

▲2021國慶煙火在高雄，23日晚間先進行煙火試放。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

國慶焰火睽違20年後回歸高雄舉辦，今（1）日起至4日晚上6點開放民眾預約登記。高雄市長陳其邁表示，自開放後已有超過2萬人登記，預計5日下午3點公布抽籤結果，市府也將陸續公布觀賞地點、安排接駁車服務；若周遭陸域較為不足，也計畫開放遊艇，從海上觀賞花火。

▲▼2021國慶煙火在高雄，煙火試放。（圖／高雄市政府提供）

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▲大港橋邊，是賞煙火好去處。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2021國慶煙火在高雄，煙火試放。（圖／高雄市政府提供）

▲湛藍的壽山視角 。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁今天表示，前幾天已公布觀賞煙火的10大地點，盤點後還會再增加5個地點，將陸續公布，針對每一個公布的地點，也會安排接駁車來服務市民。

假如周遭陸域不足的話，還會開放遊艇，從海上看煙火。陳其邁呼籲，可以選擇自己覺得比較方便熟悉的地方，市政府會全力在落實防疫工作前提之下，做好人員運輸，也請大家務必戴口罩、保持社交距離，做好防疫措施。

▲▼2021國慶煙火在高雄，煙火試放。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄市區多個地點都能欣賞到國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2021國慶煙火在高雄，煙火試放。（圖／高雄市政府提供）

●國慶煙火預約登記方式

本次國慶煙火將落實分艙、分流、預約制等措施，將原本能容納69萬人的場地下修至2萬席座位區，且入場民眾均須採「預約制」，想參加活動的民眾要先加入高雄市政府Line官方帳號，即日起至10/4晚上6點進行抽選登記。

首先點進高雄市政府Line官方帳號，再點擊置底圖文選單「國慶焰火預約平台」進行抽籤登記，詳實填報各項資訊，登記順序完全不影響中籤機率。10/5下午3點將公布中籤名單，中籤者請務必於10/9晚上11點前完成領票程序，才算完成取得本次活動的入場資格，逾期者視為自動放棄。

▲國慶煙火預約登記方式。

由於本次活動採1人登記抽籤，若中籤可再帶另1人參加，中籤者須詳實填寫同行者基本資料以及完成健康切結與聲明事項，2人就能同時入場。高雄市政府觀光局也提醒，預約系統將會自動分配每個人的報到地點及觀賞區域，並提供適切的報到地點、地圖及交通方式，也請中籤者與同行者當日須攜帶身分證，完成報到、驗證後即可入場。

●國慶煙火10大觀賞點

高雄市政府觀光局曝光「國慶煙火10大觀賞點」，包括西子灣觀景平台、西子灣遊客中心、中山大學、壽山情人觀景台、星光水岸公園、哈瑪星鐵道園區、旗津沙灘、旗津馬雅各自行車道、旗津輪渡站周邊等9大景點，而第10處則要邀請民眾找出自家屋頂、陽台的最佳觀賞視角。

時間｜10/10（日）19:00晚會表演、20:00焰火施放。
地點｜高雄港，容留數2萬人，採預約登記。

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