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前男友是底線！「龍龍自爆往日情」影片被挖出　網酸：難怪老K不爽

記者曾筠淇／綜合報導

脫口秀演員龍龍與老K的戰火持續延燒，網路也分成兩派聲浪。有網友就認為，龍龍不希望自己與前男友賀瓏的往日情被拿出來嘲笑或消費，但是在這件事爆發以前，龍龍卻曾公開自爆前男友就是賀瓏；因此網友不解「自己可以消費，別人不行消費？」

有網友在Dcard上，以「龍龍真的太會了吧」為題發文，提到老K的段子雖是脫稿演出，但是隻字未提「賀瓏」，反而是龍龍先前曾大方承認自己的前男友就是賀瓏。

從網友翻出的影片可見，龍龍在觀眾面前大喊「大家好，我叫龍龍。我今天讓大家猜，有沒有聽到龍龍這兩個字是為什麼？因為一直有人覺得我的名字跟他重疊了，所以大家會搞混，那個人是誰？那個人是我前男友，賀瓏。」龍龍話才一出，表演者與台下觀眾都相當捧場，紛紛為龍龍歡呼尖叫。

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▲網紅龍龍專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲龍龍。（圖／記者周宸亘攝）

而昔日的這段影片被挖出後，也被轉至PTT，有網友就不解表示，別人不能以暗示的方式來說龍龍的前男友是誰，但自己卻可以光明正大的說，「我可以，你不行？」

貼文底下的網友也紛紛留言回應，「所以前男友根本不是她的底線啊」、「自己講可以，別人講就崩潰了」、「那這幾天大家是在忙什麼」、「時空背景不同」、「難怪老K會不爽」、「我可以，你不行，OK、OK」、「幫賀瓏QQ」、「所以根本沒有跟賀瓏交往私事問題」、「我真的不知道前男友賀瓏怎麼了嗎？消費前男友對方都不在意了，怎麼搞成賀瓏這兩個字像佛地魔一樣」。

▲▼老K拍影片發聲明。（圖／翻攝臉書）

▲老K拍影片發聲明。（圖／翻攝自Facebook）

回顧整起事件，龍龍因不滿老K在數千名觀眾前，拿她與前男友賀瓏的事情嘲笑，並在事後直播酸她，因此要對方道歉。龍龍經紀人強調，事實上龍龍只需要老K的道歉，並答應不再拿感情事做哏，一切就可落幕，但卻遲遲等不到道歉。龍龍事後也發文表示，「我很愛惜羽毛，但這些惡意會讓我不得不認為，爸媽說年輕不要談戀愛果然是真的，不然長大會被挖出來嘲笑。」

對於拿出賀瓏與龍龍交往的情史當表演橋段，老K強調「如果大家有注意到，我已經刻意把『賀瓏』、『前男友』的詞都消掉了，用自己覺得最隱晦的方式在講，目的是公司不會難做人，達到我對藝術的要求，大家可以去評斷這個笑話過分嗎？真的不該講嗎？因為這件事造成公司無妄之災，我深深致歉。」

▲老K點名「個性扭曲」是東區德講的！他惡搞龍龍…預告重啟爭議直播。（圖／翻攝自Facebook／東區德）

▲東區德。（圖／翻攝自Facebook／東區德）

至於「被賀瓏X過，所以整個個性扭曲」，老K也說那段話是東區德說的，不是他說的，他也不會向龍龍道歉，「講真的，我非常恨這個人，這個人對我來說，是一個喜劇圈一直無法好好發展的一顆毒瘤。」

雖有一票網友認為，龍龍前後言論有自打臉的嫌疑；不過也有不少人認為，兩件事其實不能相提並論，「一個在簽約內容裡，一個不在，是有什麼好比的」、「有脫稿跟沒脫稿」、「每個人程度不一樣啊，什麼邏輯」、「每個人接受度不同，別人要你不要你偏要就是白目」、「很多本來就是只限本人自嘲吧」。

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