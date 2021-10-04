預約平台當了！他見一幕「沒跳亂碼」開酸：有進步　結果被慘踢

網搜小組／鄺郁庭報導

第10輪疫苗今（4）日10點起開始預約，不過時間一到，網站再次出現當機的情況，實際打開疫苗預約平台，頁面會顯示「系統作業中，已自動排隊，請稍候（1分鐘）」等通知。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，相較五倍券當機直接跳出亂碼，疫苗預約平台還會顯示「請稍候再試」，不禁開酸「有進步了」。

▲疫苗預約平台再次當機。（圖／翻攝自PTT）

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本站稍早也報導《10點準時當機！搶約BNT「預約平台排隊中」 民眾全傻眼》，稍早記者點開疫苗預約平台後，發現頁面顯示「系統作業中，已自動排隊，請稍候（1分鐘）」，而且本來顯示「排隊1分鐘」，等了一下子，畫面卻變成3分鐘、4分鐘、5分鐘，等待時長不斷增加，完全無法順利預約。

就有網友爆卦「1922又掛啦」，文中表示「今天疫苗預約，1922又掛啦！不過這次不是跳亂碼，是這個……」接著貼出網頁截圖，只見上面顯示「疫苗預約平台 目前造訪人次較多，請稍候再試 造成不便，敬請見諒」，原PO直酸「算有進步嗎？」事後他則更新貼文，自曝下場，「啊我，請稍候（4 分鐘）、請稍候（7 分鐘）……最後被踢出來是怎樣= =？」

▲網友開酸，至少這次沒有亂碼。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，其他鄉民忍不住在留言處開罵，「超爛……才幫家人填好資料就掛了」、「等完一分鐘，變等兩分鐘」、「進去了還是一樣掛啦」、「每次都同樣問題一直發生，都不想解決嗎」、「自動排隊的時間還越變越長= =」、「郵局5倍券也進不去，1922也進不去，爛」、「今天一次掛掉兩個系統。」

本站日前報導《數位五倍劵開搶當機！ 首頁出現亂碼「滚」》，振興五倍券上月22日上午9點正式開放數位綁訂時，大批民眾根本無法順利進入官網，不僅網站讀取相當久，還會出現錯誤訊息，及「甇斗滚嗵⊥蓥蝙鍂」等類似亂碼。

▼五倍券官網先前出現神秘8字亂碼。（圖／記者葉國吏翻攝）