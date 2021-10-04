　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

預約平台當了！他見一幕「沒跳亂碼」開酸：有進步　結果被慘踢

網搜小組／鄺郁庭報導

第10輪疫苗今（4）日10點起開始預約，不過時間一到，網站再次出現當機的情況，實際打開疫苗預約平台，頁面會顯示「系統作業中，已自動排隊，請稍候（1分鐘）」等通知。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，相較五倍券當機直接跳出亂碼，疫苗預約平台還會顯示「請稍候再試」，不禁開酸「有進步了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲疫苗預約平台再次當機。（圖／翻攝自PTT）

[廣告]請繼續往下閱讀...

本站稍早也報導《10點準時當機！搶約BNT「預約平台排隊中」　民眾全傻眼》，稍早記者點開疫苗預約平台後，發現頁面顯示「系統作業中，已自動排隊，請稍候（1分鐘）」，而且本來顯示「排隊1分鐘」，等了一下子，畫面卻變成3分鐘、4分鐘、5分鐘，等待時長不斷增加，完全無法順利預約。

就有網友爆卦「1922又掛啦」，文中表示「今天疫苗預約，1922又掛啦！不過這次不是跳亂碼，是這個……」接著貼出網頁截圖，只見上面顯示「疫苗預約平台 目前造訪人次較多，請稍候再試 造成不便，敬請見諒」，原PO直酸「算有進步嗎？」事後他則更新貼文，自曝下場，「啊我，請稍候（4 分鐘）、請稍候（7 分鐘）……最後被踢出來是怎樣= =？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友開酸，至少這次沒有亂碼。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，其他鄉民忍不住在留言處開罵，「超爛……才幫家人填好資料就掛了」、「等完一分鐘，變等兩分鐘」、「進去了還是一樣掛啦」、「每次都同樣問題一直發生，都不想解決嗎」、「自動排隊的時間還越變越長= =」、「郵局5倍券也進不去，1922也進不去，爛」、「今天一次掛掉兩個系統。」

本站日前報導《數位五倍劵開搶當機！　首頁出現亂碼「滚」》，振興五倍券上月22日上午9點正式開放數位綁訂時，大批民眾根本無法順利進入官網，不僅網站讀取相當久，還會出現錯誤訊息，及「甇斗滚嗵⊥蓥蝙鍂」等類似亂碼。

▼五倍券官網先前出現神秘8字亂碼。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼數位券綁定卡。（圖／記者葉國吏翻攝）

►換手機5千元有找！拍照功能超強大

ET快訊
受託替表姊捧斗！他收8萬金飾卻不認　喪禮全場傻眼
快訊／打錯40人AZ劑量　醫院遭停權
《俗女2》夫妻檔肉麻秀恩愛　網看呆：原來是真的情侶
所長「踹桌、自打巴掌」　失控原因曝：2警爽煎牛排
海濱活動口罩鬆綁　陳時中：上岸還是要戴好！
BNT預約平台當了！他見沒跳亂碼「有進步」　結果被慘踢
統一獅球員酒駕撞貨車　被逮畫面曝！
恆大、恆大物業「開市前停牌」！　原因不明
快訊／大佳河濱公園沉船意外！　11人落水
快訊／統一獅球員出車禍！酒測值高達1.03

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教育部「大學防疫指引」未定案　世新80人以上課程改分流遠距

苦等莫德納第2劑超過10週！民憂「保護力衰退」⋯中研院長回應了

「沙坦類高血壓藥」驚見不純物　食藥署急下架8款藥！

快訊／40洗腎病患AZ只打0.1C.C.！　台中大里仁愛醫院停權

週三後步入颱風「好發期」　專家預警：秋颱+東北風恐帶來大雨

碳排放量「優於新加坡、韓國和大陸」　藍委打臉環保署：遠遠落後

女兒「剛把阿嬤送走」就想念了　爸一聽捏冷汗！真相笑哭千人

預約平台當了！他見一幕「沒跳亂碼」開酸：有進步　結果被慘踢

三階段管制！高雄國慶煙火「交通全攻略」　免費接駁車這裡搭

馬英九曾說再生能源是丑角　綠委批「在野黨貶低」錯誤言論流竄

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

視網膜真的喝香菜汁！16杯等你　一吞變臉「反胃吐出來」工作人員笑翻

90秒感言！《天橋上的魔術師》金鐘大贏家　薛仕凌雙料得獎...工地噗嚨共3人組合體

金鐘56得獎瞬間都在這　感動、開心..恭喜你們！！

五熊踏入婚姻「是更好的更好」　談生子計畫：老公想要12個~~~

吳宗憲喊話小鬼「已是金鐘獎永遠的得主❤」　KID「像打敗仗」…憲哥：觀眾是唯一老闆！

教育部「大學防疫指引」未定案　世新80人以上課程改分流遠距

苦等莫德納第2劑超過10週！民憂「保護力衰退」⋯中研院長回應了

「沙坦類高血壓藥」驚見不純物　食藥署急下架8款藥！

快訊／40洗腎病患AZ只打0.1C.C.！　台中大里仁愛醫院停權

週三後步入颱風「好發期」　專家預警：秋颱+東北風恐帶來大雨

碳排放量「優於新加坡、韓國和大陸」　藍委打臉環保署：遠遠落後

女兒「剛把阿嬤送走」就想念了　爸一聽捏冷汗！真相笑哭千人

預約平台當了！他見一幕「沒跳亂碼」開酸：有進步　結果被慘踢

三階段管制！高雄國慶煙火「交通全攻略」　免費接駁車這裡搭

馬英九曾說再生能源是丑角　綠委批「在野黨貶低」錯誤言論流竄

退休再就業需注意！　勞保局提醒這兩項保險一定要有

潘朵拉文件最大咖「避稅高手」　約旦國王擁27億超狂房產帝國

趙國翔爆被小模綠！　前任借27萬整型搞失蹤...討錢遭嗆沒用

教育部「大學防疫指引」未定案　世新80人以上課程改分流遠距

約定環球阿迷趴　光良以情歌會桃猿

爆「染疫老師去過阿公店」　名嘴遭NCC移送假訊息結果出爐

苦等莫德納第2劑超過10週！民憂「保護力衰退」⋯中研院長回應了

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘　女伴原諒他卻丟一堆垃圾在地

「沙坦類高血壓藥」驚見不純物　食藥署急下架8款藥！

潘朵拉文件揭政要鉅額財富！　香港前特首董建華家族涉72境外公司

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

生活熱門新聞

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

網曝龍龍霸凌路人　理髮師遭出征

恐有2個↑颱風生成！模擬路徑曝　半個台灣變天

郵局預約五倍券今開跑！　10大實用QA一次看

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

首批軍事訓練役下部隊　最大改變曝光

支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

今起預約！3類對象BNT提前開打　1圖看各疫苗換誰接種

他全身癢爆…以為濕疹！醫看胸口：不妙了

10/5開放「戶外脫口罩」　陳時中公布2大條件可脫罩

龍K之亂延燒！龍龍舞台劇演網軍霸凌 「謝幕一句話」哭了

賓客見喜宴這道菜全跑光　真相曝光網傻眼

花近萬住宜蘭酒店　他洗澡氣炸：還被降等

更多熱門

相關新聞

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

第10輪疫苗今天10點起開始預約，本輪提供AZ、高端第二劑以及BNT第一劑供民眾施打。不過稍早記者點開疫苗預約平台後，卻發現網站又當機，頁面顯示「系統作業中，已自動排隊，請稍候（1分鐘）」，無法順利預約。

賓客見喜宴這道菜全跑光　真相曝光網傻眼

賓客見喜宴這道菜全跑光　真相曝光網傻眼

被猛戳痛處還在笑！鄉民點名「2人」太大氣

被猛戳痛處還在笑！鄉民點名「2人」太大氣

2年前大聊超摳客家男友　客家人開酸龍龍

2年前大聊超摳客家男友　客家人開酸龍龍

被酸靠爸！吳姍儒「3度敲響金鐘」網改觀了

被酸靠爸！吳姍儒「3度敲響金鐘」網改觀了

關鍵字：

疫苗預約平台1922當機亂碼網頁PTT

讀者迴響

熱門新聞

NanaQ搭救護車送醫昏迷！堅持「不住院」回極簡屋

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

老K拿白曉燕開玩笑　白冰冰發聲

回家看見新iPhone！人夫一句萬人笑爛

新北4死滅門慘案　婚紗照留血字「我要報仇」

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

吳姍儒CEO未婚夫爆「雙喜」！

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

網曝龍龍霸凌路人　理髮師遭出征

星巴克10／4起連4天買一送一　

恐有2個↑颱風生成！模擬路徑曝　半個台灣變天

郵局預約五倍券今開跑！　10大實用QA一次看

更多

最夯影音

更多
曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...
金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面