挺龍陣容再升級！他列「18人名單」看呆　下秒笑了：同質性超高

▲不少人留言力挺龍龍。（圖／翻攝自Facebook／龍龍的沒梗人生）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站3日報導《全冒出來了！支持龍龍的「陣營太豪華」 網朝聖留言：水很深》，有鄉民在PTT問卦「支持龍龍的陣容是不是很豪華？」發現鬼才阿水、雞排妹、脫北者冰狼、呂秋遠律師、高雄市議員黃捷都留言力挺龍龍。就有網友也在《Dcard》發文「整理一下目前支持龍龍的陣容」，讓其他人都驚呆。

這位網友文中以三大類區分，分別是「藝人、網紅」、「名嘴、意見領袖」、「政治人物」。首先，挺龍龍的「藝人、網紅」包括：鄭家純、吳定謙、柯宇綸、澎恰恰、77老大、林凱莉。

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▲高雄市議員黃捷也留言「辛苦了，妳很棒」。（圖／翻攝自龍龍臉書）

再來，挺龍龍的「名嘴、意見領袖」則有：黃益中、呂秋遠、脫北者冰狼、盾牌牙醫史書華、鬼才阿水、台灣帝雉、海苔熊、昆汀涂點評電影、李屏瑤。最後是挺龍龍的「政治人物」，有黃捷、吳欣岱、陳子瑜。整理完名單後，看到這樣的「挺龍黃金陣容」，原PO不禁笑呼「這也太豪華了吧！而且同質性也超高XD」。

貼文一出，話題引發其他人熱論，「為什麼又有鬼才阿水？到底為什麼他可以無所不在」、「昆汀涂點評電影，我真的到處都看到他的留言」、「名單上面沒幾個是他們圈子的人，風向肯定會變啦」、「順帶一提，黃捷的妹妹是龍龍的助理」、「光是支持名單看到雞排妹跟水才阿鬼（鬼才阿水），就知道事情沒有那麼單純。」