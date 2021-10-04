　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

豆腐鯊擱淺亡！　印尼居民們「海灘上爽分食」下場慘了

▲▼印尼民眾宰殺擱淺的瀕危豆腐鯊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲印尼民眾宰殺擱淺的瀕危豆腐鯊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

一條豆腐鯊日前擱淺在印尼西爪哇省（Jawa Barat）的海邊，並遭到民眾宰殺分食。事實上，豆腐鯊在全球屬於瀕臨絕種的海洋生物，印尼法律也明文禁止捕殺，即使是抓已經死亡的，仍會被判最高5年刑期，罰款印尼盾1億元（約新台幣19.4萬元）。

根據印尼《Mongaba》報導，當地居民在9月26日上午發現這條豆腐鯊，擱淺在海灘上並且已經死亡。官員接獲消息趕到現場時，豆腐鯊被民眾切割成小塊，其中一部分還當場吃掉了；據估計，牠身長4~6公尺，重達2公噸，很有可能還是一隻幼鯊。

據了解，豆腐鯊又叫鯨鯊，是目前世界上體型最大的魚類，但是近幾十年來，全球鯨鯊的數量下降了一半以上，被國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature and Natural Resources，IUCN）視為瀕危物種，主要面臨的威脅包括石油和天然氣探勘、漁業和娛樂活動。

這不是印尼第一起民眾宰殺豆腐鯊的事件，巴厘島早在5月也發生過。當時海洋部門的官員表示，豆腐鯊像是動了手術，胃不見連鰓也被切掉了。其實印尼很常有海洋動物擱淺，因為擁有亞洲最長的海岸線，附近水域又是數十種物種的棲息地，更是遷徙路線，但民眾對這些都不了解。

豆腐鯊擱淺的原因可能為從團體中脫隊、迷路，而印尼政府最近也一直在培訓民眾，希望加強對於這方面的知識，並公告絕對不要切割，或食用豆腐鯊的身體；然而預算有限，且地方缺乏海洋動物專家，因此沒什麼成效。

►什麼！COACH包才2850元

ET快訊
醫師娘爬小百岳！　「拉繩索失足」墜100米深谷亡
北市創首例！台北馬拉松跑者「免戴口罩」　
快訊／防疫鬆綁！餐廳可以敬酒、主播可脫口罩了
龍K之亂差點爆！博恩「1舉動自保」　鄉民直誇猛
快訊／黃健庭接國民黨秘書長　朱立倫最新人事佈局曝光
金鐘獎「收視最高段落」出爐！　她登台狂吸94萬人看
快訊／國道1號車禍！僅中線車道能通行　回堵5公里
快訊／楊家維酒駕　統一獅確定開除
辣人妻激戰小王3次喊：現在還在流！　夫見鹹濕對話崩潰
同薪水住哪縣市CP值最高？　「這1聖地」鄉民呼聲破表

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

890兆金錢遊戲內幕曝！300政要爆洗錢避稅　潘朵拉文件重點一次看

塔利班發言人替母辦葬禮　清真寺外爆炸釀8死！死傷人數恐再攀升

快訊／岸田文雄正式成為日本首相！　獲國會兩院過半票數

60歲阿嬤完妝回春變少婦　神奇片39萬網友傻眼：瞬間減齡30歲！

母女3人「共享老公」每晚輪流睡！尪抱媽媽扭臀磨蹭　她掌鏡嗨翻

豆腐鯊擱淺亡！　印尼居民們「海灘上爽分食」下場慘了

上廁所突然衝出毒蛇！6歲女童被咬毒發身亡　家人震驚：從哪來的

諾貝爾生醫獎今揭曉！「mRNA」催生新冠疫苗　呼聲超高卻有2痛點

潘朵拉文件揭密！普丁情婦擁8千萬摩納哥豪宅　網紅私生女也曝光

明年恐需新疫苗！BNT執行長坦承「新冠持續變異」：得量身訂製

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

視網膜真的喝香菜汁！16杯等你　一吞變臉「反胃吐出來」工作人員笑翻

90秒感言！《天橋上的魔術師》金鐘大贏家　薛仕凌雙料得獎...工地噗嚨共3人組合體

金鐘56得獎瞬間都在這　感動、開心..恭喜你們！！

五熊踏入婚姻「是更好的更好」　談生子計畫：老公想要12個~~~

吳宗憲喊話小鬼「已是金鐘獎永遠的得主❤」　KID「像打敗仗」…憲哥：觀眾是唯一老闆！

890兆金錢遊戲內幕曝！300政要爆洗錢避稅　潘朵拉文件重點一次看

塔利班發言人替母辦葬禮　清真寺外爆炸釀8死！死傷人數恐再攀升

快訊／岸田文雄正式成為日本首相！　獲國會兩院過半票數

60歲阿嬤完妝回春變少婦　神奇片39萬網友傻眼：瞬間減齡30歲！

母女3人「共享老公」每晚輪流睡！尪抱媽媽扭臀磨蹭　她掌鏡嗨翻

豆腐鯊擱淺亡！　印尼居民們「海灘上爽分食」下場慘了

上廁所突然衝出毒蛇！6歲女童被咬毒發身亡　家人震驚：從哪來的

諾貝爾生醫獎今揭曉！「mRNA」催生新冠疫苗　呼聲超高卻有2痛點

潘朵拉文件揭密！普丁情婦擁8千萬摩納哥豪宅　網紅私生女也曝光

明年恐需新疫苗！BNT執行長坦承「新冠持續變異」：得量身訂製

限2.8萬人！北市首場「免戴口罩」馬拉松　須持「3擇1條件」才能參賽

莫文蔚結婚10週年　放閃初戀老公「不管何時何地，我愛著你」

敬佩朱立倫勇於承擔　黃健庭：改變國民黨是我接任秘書長的動力

狄鶯「水滴型胸器」封印！宣布不再做早安圖…揭初衷：只為一個承諾

快訊／工廠維修天車遭電擊　高雄男送醫搶救不治

中國恒大停牌　中經院：需小心觀察其後續影響

跟診所員工爬小百岳！醫師娘登頂前「拉繩索失足」墜百米深谷亡

890兆金錢遊戲內幕曝！300政要爆洗錢避稅　潘朵拉文件重點一次看

塔利班發言人替母辦葬禮　清真寺外爆炸釀8死！死傷人數恐再攀升

巨星超愛的Tiffany傳奇設計師招牌作襲台　海葵胸針點出奇思妙想

「泰國理容店」點2嫩妹展神技　700泰銖全套保養！老司機力推

國際熱門新聞

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

愛犬被攻擊　男主人彎刀砍死美洲獅

百萬網美跳水胯下多出「第三洞」

超胸黑寡婦！　正妹Coser「繃爆戰袍」影片曝光

巨鱷吞183公分同伴　他嚇：是可怕恐龍

BNT效力只維持半年！體內抗體第7個月就消失

《魷魚遊戲》藏身世秘密！老人竟是男主親爸

3天累計93架次共機擾台！美國務院聲明

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

潘朵拉文件曝：普丁情婦擁8千萬摩納哥豪宅

「潘朵拉文件」外洩　揭多國35名政要貪腐秘辛

辣妹穿熱褲「露屁蛋」竟引發肛裂敗血症

小飛機墜米蘭郊外　8人全罹難

Apple Car高層跳槽　內部三大問題曝

更多熱門

相關新聞

他深情迎娶電鍋！4天後因1理由爆離婚

他深情迎娶電鍋！4天後因1理由爆離婚

印尼男子卡西洛（Kahirol Anam）在推特發布照片，聲稱已和心愛的電鍋完婚，更將電鍋譽為他「夢幻的新娘」，讓照片在推特上迅速走紅，並引起不少網友熱議。豈知卡西洛卻在4天後宣布與「新婚妻子」離婚，讓不少人大感震驚。

白木屋被詐6百萬　金流追印尼「跨國合作」逮4人

白木屋被詐6百萬　金流追印尼「跨國合作」逮4人

焦糖哥哥打第2劑高端「打滿3劑要去哪國玩」　PTT笑翻

焦糖哥哥打第2劑高端「打滿3劑要去哪國玩」　PTT笑翻

女看護幫忙寄行李　驚見手槍彈匣

女看護幫忙寄行李　驚見手槍彈匣

自製墮胎藥下毒　他殺害14歲女友

自製墮胎藥下毒　他殺害14歲女友

關鍵字：

豆腐鯊印尼西爪哇省巴厘島

讀者迴響

熱門新聞

NanaQ搭救護車送醫昏迷！堅持「不住院」回極簡屋

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

老K拿白曉燕開玩笑　白冰冰發聲

即／40洗腎病患AZ只打0.1C.C.　大里仁愛醫院停權

新北4死滅門慘案　婚紗照留血字「我要報仇」

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

回家看見新iPhone！人夫一句萬人笑爛

吳姍儒CEO未婚夫爆「雙喜」！

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

星巴克10／4起連4天買一送一　

網曝龍龍霸凌路人　理髮師遭出征

郵局預約五倍券今開跑！　10大實用QA一次看

更多

最夯影音

更多
曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...
金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面