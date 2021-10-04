豆腐鯊擱淺亡！　印尼居民們「海灘上爽分食」下場慘了

▲印尼民眾宰殺擱淺的瀕危豆腐鯊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

一條豆腐鯊日前擱淺在印尼西爪哇省（Jawa Barat）的海邊，並遭到民眾宰殺分食。事實上，豆腐鯊在全球屬於瀕臨絕種的海洋生物，印尼法律也明文禁止捕殺，即使是抓已經死亡的，仍會被判最高5年刑期，罰款印尼盾1億元（約新台幣19.4萬元）。

根據印尼《Mongaba》報導，當地居民在9月26日上午發現這條豆腐鯊，擱淺在海灘上並且已經死亡。官員接獲消息趕到現場時，豆腐鯊被民眾切割成小塊，其中一部分還當場吃掉了；據估計，牠身長4~6公尺，重達2公噸，很有可能還是一隻幼鯊。

據了解，豆腐鯊又叫鯨鯊，是目前世界上體型最大的魚類，但是近幾十年來，全球鯨鯊的數量下降了一半以上，被國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature and Natural Resources，IUCN）視為瀕危物種，主要面臨的威脅包括石油和天然氣探勘、漁業和娛樂活動。

這不是印尼第一起民眾宰殺豆腐鯊的事件，巴厘島早在5月也發生過。當時海洋部門的官員表示，豆腐鯊像是動了手術，胃不見連鰓也被切掉了。其實印尼很常有海洋動物擱淺，因為擁有亞洲最長的海岸線，附近水域又是數十種物種的棲息地，更是遷徙路線，但民眾對這些都不了解。

豆腐鯊擱淺的原因可能為從團體中脫隊、迷路，而印尼政府最近也一直在培訓民眾，希望加強對於這方面的知識，並公告絕對不要切割，或食用豆腐鯊的身體；然而預算有限，且地方缺乏海洋動物專家，因此沒什麼成效。