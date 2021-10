豆腐鯊擱淺亡！　印尼居民們「海灘上爽分食」下場慘了

▲印尼民眾宰殺擱淺的瀕危豆腐鯊。(圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者林郁婷/綜合報導

一條豆腐鯊日前擱淺在印尼西爪哇省(Jawa Barat)的海邊,並遭到民眾宰殺分食。事實上,豆腐鯊在全球屬於瀕臨絕種的海洋生物,印尼法律也明文禁止捕殺,即使是抓已經死亡的,仍會被判最高5年刑期,罰款印尼盾1億元(約新台幣19.4萬元)。

根據印尼《Mongaba》報導,當地居民在9月26日上午發現這條豆腐鯊,擱淺在海灘上並且已經死亡。官員接獲消息趕到現場時,豆腐鯊被民眾切割成小塊,其中一部分還當場吃掉了;據估計,牠身長4~6公尺,重達2公噸,很有可能還是一隻幼鯊。

據了解,豆腐鯊又叫鯨鯊,是目前世界上體型最大的魚類,但是近幾十年來,全球鯨鯊的數量下降了一半以上,被國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources,IUCN)視為瀕危物種,主要面臨的威脅包括石油和天然氣探勘、漁業和娛樂活動。

這不是印尼第一起民眾宰殺豆腐鯊的事件,巴厘島早在5月也發生過。當時海洋部門的官員表示,豆腐鯊像是動了手術,胃不見連鰓也被切掉了。其實印尼很常有海洋動物擱淺,因為擁有亞洲最長的海岸線,附近水域又是數十種物種的棲息地,更是遷徙路線,但民眾對這些都不了解。

豆腐鯊擱淺的原因可能為從團體中脫隊、迷路,而印尼政府最近也一直在培訓民眾,希望加強對於這方面的知識,並公告絕對不要切割,或食用豆腐鯊的身體;然而預算有限,且地方缺乏海洋動物專家,因此沒什麼成效。