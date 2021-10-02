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吳思瑤分享國民黨「案海戰術」奇文　狠諷：再次呈現全黨弱智

▲國民黨1日佔議場，並以「案海戰術」杯葛蘇貞昌議事。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨1日佔議場，並以「案海戰術」杯葛蘇貞昌議事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團不滿行政院3+11調查報告，四度杯葛揆蘇貞昌施政報告及備詢；其招數除搶占發言台、主席台及與民進黨拉扯外，昨還祭出「案海戰術」，增列195案討論事項，內容觸及3+11、缺電、學習歷程檔案遺失等。但民進黨立委吳思瑤踢爆，195案中有四分之一是要求官員道歉，讓她直呼「拉低國會的素質」。她嘲諷，國民黨換了黨主席也沒什麼不同，案海戰術再一次呈現全黨的弱智。

吳思瑤1日在臉書表示，國民黨新發明道歉提案，今天依舊不上質詢台，還破壞公物、推倒備詢台，而且一口氣提了195個垃圾提案，其中高達四分之一都是要求官員道歉的nonsense！她批評，「我看過預算提案、法律提案，但國民黨發明的道歉提案，實在拉低國會的素質，不該登載議事公報，而應該放進笑話大全」。

吳思瑤表示，「換了黨主席，國民黨真的沒什麼不同。」今天的案海戰術再一次呈現全黨的弱智，不敢上質詢台正面對決，也提不出專業的政策論述，只會叫囂「道歉」、「下台」，宣讀的議事人員真是辛苦了。

接著，吳思瑤指出道歉提案中，蘇貞昌被要求道歉43次、衛福部長陳時中部長4次，總統蔡英文2次；而政委唐鳳、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、外交部長吳釗燮、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥無一幸免，都成了芭樂提案受災戶。

至於其他提案內容，吳思瑤也表示有許多「奇文」，不能只有她看到，包括中國禁台灣釋迦、蓮霧，國民黨要求蘇貞昌、行政院、農委會主委道歉或下台，就各自分為3個提案；另外，台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、嘉義市發生前男友盜領前女友的五倍券等，也要蘇貞昌道歉。

而吳思瑤覺得「比扯還要扯」的提案，是第25案要求「行政院長應檢討自己愛亂飆罵基層的壞脾氣。」她批評，看了這種芭樂提案，相信大家跟她一樣，也想飆罵「麥擱亂了」，忍不住壞脾氣上身了。50個提案要別人道歉，最該道歉的，難道不是國民黨自己？

▼吳思瑤1日臉書文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／吳思瑤）

▼吳思瑤1日臉書文。（圖／翻攝自Facebook／吳思瑤）

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關鍵字：

吳思瑤蘇貞昌國民黨

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