全台首支「遊隼的故事」紀錄片發表　侯友宜：從小培養愛護生命

▲全台首支「遊隼故事」紀錄片發表。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

10月4日是世界動物日，新北市長侯友宜今（3日）參加全台首支遊隼紀錄片「遊隼的故事」發表會，遊隼被列為第二級保育類動物，深澳地區更是牠們的重要棲息地，導演沈錦豐耗時6年拍攝這部影片，侯友宜希望透過這部影片，在新北學童的心中撒下生命教育的種子，讓愛不斷延續。

侯友宜在表示，深澳地區的遊隼連續5年都有繁殖成功的紀錄，非常難得，這樣的成果要歸功於公私團體的合作，包含長期投入的基隆鳥會、瑞芳導覽協會及台灣猛禽研究會；而動保處也善盡職責，發揮公權力設定警戒線並結合警力巡邏，各界共同為遊隼創造更友善的棲息地，實踐世界動物日的精神。

▲遊隼被列為第二級保育類動物，導演沈錦豐耗時6年拍攝這部影片。

侯友宜表示，新北動保處每年救援野生動物的件數大約是6千件，也透過多元的方式跟不同的團體合作，讓新北的小朋友們從小培養正確的動保觀念，尊重同樣生長在這片土地的多元生命，希望未來的每一天都能是世界動物日。

遊隼是世界上飛行速度最快的鳥類，遊隼群體的延續及壯大是新北公私協力守護動物的成功案例。為了感謝民間團體的奉獻，侯市長今日頒發遊隼紀錄獎、守護獎及醫療獎，分別由基隆鳥會鄭暐理事長、瑞芳導覽協會理事長鄭國清與社團法人台灣猛禽研究會理事長林思民代表受獎。

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