打BNT、莫德納、AZ可爽玩日本？　殘酷現實曝「別傻了」

記者陳俊宏／綜合報導

日本宣布，10月1日起只要完成BNT、莫德納及AZ疫苗且持有接種證明的入境者，居家隔離期間可從14日縮短至10日，而目前不包含國產高端疫苗。對此，律師林智群發一篇文章，獲得上千網友按讚；另外，也有網友點出殘酷現實，「日本最近沒有開放旅遊簽，別幻想了，打啥疫苗都沒得玩。」

林智群近日在臉書說，「網友說日本不承認高端耶。我說你用BNT、莫德納、AZ也只是少關4天，進日本先關10天（14－4），回台灣再關14天，你會因為少4天就去日本玩嗎？你到底在猴急什麼？」

▼賞楓季即將到來，往年大批國人總會前往日本賞楓，而今年受到疫情影響無法出國。圖為日本的立山黑部紅葉。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

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蘇偉碩醫師在文章底下留言，「好有林靜儀醫師的文風喔」。林智群回應，「這個是客觀事實啊？打了BNT，就可以去日本玩了嗎？就可以免隔離嗎？回來就可以免隔離嗎？講得一副高端不能少4天，天要塌下來的樣子的你，才奇怪呢！」

許多網友則點出現實，「基本上日本最近沒有開放旅遊簽，別幻想了，打啥疫苗都沒得玩」、「目前沒有長期居留權是進不了日本的，別傻了」、「現在沒簽證也不能進日本好嗎」、「現在日本又不開放觀光，04b（林氏璧）自己都不急了，黑高端的人急什麼。」

▲▼日本紅葉季即將到來。（圖／資料照）



日本宣布，施打BNT、莫德納及AZ疫苗者，持接種證明可縮短居檢時間，居檢第10天篩檢呈現陰性即可解除隔離。對於日方目前未列入高端疫苗，指揮中心發言人莊人祥近日表示，會再針對這部分跟日本溝通，並持續對疫苗護照的相互認證部分與日方討論。

經營日本旅遊部落格多年的前台大感染科醫師林氏璧，近日則在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，全世界現在開始，許多國家一定會開始一些疫苗護照的討論，觀光立國的日本一定會在某個時候開始想開放，但台灣到日本，「我想有點像去年第三波冬天疫情前的狀況，商務可能會重啟吧，一般旅遊？難上加難。」他說，現階段去日本旅遊是假議題，「04b都不急了，你急什麼？」