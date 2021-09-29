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27億威力彩3得主！若少做1件事「秒噴2.8億元」　律師叮囑被推爆

▲▼三峽義忠興業社彩券行開出27億威力彩頭獎。（圖／記者呂佳賢攝）

▲三峽義忠興業社彩券行開出27億威力彩頭獎。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

威力彩27億頭獎終於兌獎了，超級幸運兒是3位年輕人，有男有女，都在民營企業上班，互為親友關係。對此，律師林智群提醒，他們要先準備好文件，不然在匯錢的過程中，會被國稅局認定贈與，多噴掉2.8億元。

林智群稍早在臉書提到，3人各分到9億元，扣稅後實得7.2億元，真的很棒，「不過還是要注意一下，最好準備好文件，寫清楚合資、出資比例跟金額，在哪家彩券行購買，不然獎金進到A男帳戶後，他再匯給另外兩個人，會被國稅局認定是贈與。」

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林智群解釋，超過220萬元部分，都要課10%到20%不等的稅，以7.2億來算，加總就是要給國稅局1.4億多元，兩人份就是2.8億元，「一個小小的動作沒做，要多付2.8億元給國稅局，你說懂一點法律概念是不是很重要呢？」

▲▼8月23日威力彩頭獎金額27億在新北市三峽區愛國路2號。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲27億頭獎幸運兒是3位年輕上班族。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳豐德翻攝）

網友們看完不禁笑回，「意思就是說，有中大條的要請教律師，千萬別捨不得花這錢」、「寧願1億給金城武，也不要2億給國稅局」、「這可是價值連城的冷知識啊」、「懂了還要有機會用到」、「這個實用，我中下一期威力彩會記得跟家人這麼做」。

另外，也有人疑惑表示，「我記得去領的時候，銀行可以直接個別匯款，就沒有贈與的問題。」對此，林智群指出，「除非銀行確認3個人都是獎金得主，不然那其實還是指定匯款至其他人帳戶，還是會被國稅局認定是贈與，那個文件還是要保留。」

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

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