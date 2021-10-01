台廠研發「黑科技神褲」　襲擊歐美時尚圈

【企劃特輯】

11年前，「石墨烯」因為受到諾貝爾物理學獎的肯定而在全世界一炮而紅，進而被廣泛運用在紡織品、運動用品、醫療用品上，歐美人士對這個「石墨烯」材料著迷不已，特別是當石墨烯導入服飾製作成為運動時的「塑崩褲」後，能夠產生持續性的循環效果、幫助熱量代謝，讓運動表現更強大！石墨烯塑崩褲不但受到運動族歡迎，因為穿著更兼顧視覺上的纖細和腿部保健，更打入歐美時尚圈。

▲石墨烯導入服飾能夠產生持續性的循環效果、幫助熱量代謝，讓運動表現更強大。

黑科技風靡全球 石墨烯開啟21世紀材料新紀元

而「石墨烯」到底是什麼？這個本世界最偉大的黑科技到底強大在哪裡？事實上，在2010年兩位英國曼徹斯特大學物理學家成功在實驗中分離出石墨烯、證實可以單獨存在後，立即獲得諾貝爾物理學努力的肯定、迅速在全世界掀起狂潮；石墨烯具有高傳性，也是目前發現電阻率最小、導電性最佳的物質，它比鑽石還堅硬、強度比鋼高100倍，它的透光性、導熱性、韌性也絕佳！目前也已被運用進各領域開發製造成不同的石墨烯產品，更開啟了新一波的醫療保健新紀元！

▲2010年兩位英國曼徹斯特大學物理學家獲得諾貝爾物理學獎，開啟21世紀材料新紀元。

100% 台灣開發製造 業者引進千萬紡織機台

當石墨烯運用進日常生活後，各項產品都創造優越表現，這正是歐美運動人士對於「石墨烯塑崩褲」著迷不已的原因，台灣廠商引用價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，開發製造這款全球首賣的「PP 石墨烯懶人塑崩褲」，將諾貝爾獎背書的石墨烯材料導入紡織布料中，透過它釋放出高能量的遠紅外線波，與人體的分子產生共振，增加循環，強大的功效讓運動表現更加優越。除此之外，也針對台灣女性朋友的需求做出調整，無論妳是久站或久坐的族群、還是下半身循環較差都可以透過這條塑崩褲改善。

▲台灣廠商引用價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，開發製造「石墨烯塑崩褲」。

▲MIT製造「石墨烯塑崩褲」熱銷到歐美。

石墨烯塑崩褲 解決消費者「防疫肥」痛點

塑崩褲廣告邀請大咖國民偶像林美秀和商學院女王吳淡如代言，兩人身材差異頗大，卻可以同穿一條「PP 石墨烯懶人塑崩褲」，噱頭十足、十分吸睛。廣告一系列三支，第一支「不分 SIZE 篇」訴求懶人塑崩褲不分尺碼，從 22 腰到 46 腰通通都穿得下，不管是林美秀或吳淡如都可以穿。第二支「腳酸、腳麻篇」訴求石墨烯材質可以幫助循環，不管久站久坐，都可以呵護下半身。第三支「九頭身篇」強調塑崩褲強大塑身雕塑的功能。廣告在電視、網路放送下，引起許多女性的共鳴，也解決消費者防疫期間「運動量較少、食量變大、身材失守」的痛點。

▲雙廣告天后，林美秀、吳淡如合體代言推薦，天后把關創下眾多好評！

平日穿搭視覺極瘦 不限身型都可輕鬆駕馭

石墨烯塑崩褲在設計時就希望女性朋友在每一個場合都能穿、並不侷限於運動時，成為一條符合日常穿搭兼顧保健的神褲，所以在剪裁設計上耗費了許多心思，才能讓它穿上後透過加壓的設計讓腿部線條顯瘦、並且無論妳是任何身型都能夠輕鬆駕馭，腰部能作到曲線效果、腹部更能做到女性朋友最在意的收腹、臀部則能感受到被完整包覆的感覺，最重要的是石墨烯的材質特性讓它穿上極為舒適親膚，即使像現在的夏天高溫都穿得住！

▲石墨烯塑崩褲所釋放的遠紅外線有加速循環代謝，網路上許多消費者紛紛秀出自己的美照，不只網紅藝人、連歐美也都被這波塑崩褲風潮燒到。

林美秀＆吳淡如合體雙代言

全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？

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