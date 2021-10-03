全球10大潛水勝地　綠島尖翅燕魚海底母子郵筒正式啟用

▲綠島尖翅燕魚海底母子郵筒正式啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣綠島特色觀光產業，繼豆丁海馬海底郵筒之後，台東縣政府協助綠島鄉公所向中央爭取570萬元補助，在柴口潛水區設置尖翅燕魚母子郵筒，綠島鄉公所於3日辦理記者會正式啟用。台東縣長饒慶鈴表示，台東近年推動慢經濟，以真、善、美帶動地方發展，綠島的環境天然無污染吸引各地旅客，豆丁海馬海底郵筒3年來販售超過4萬張海底明信片，創造1億以上的觀光產值，期盼藉由海底郵筒持續發展特色觀光，也推動大家共同愛護海洋資源環境。

饒慶鈴縣長特別與綠島鄉長謝賢裕、縣議員李數奼等人出席啟用記者會，饒縣長提到，綠島擁有世界級的海底景觀，獲選為全球10大潛水勝地，縣府與中華郵政合作，2018年5月設置綠島第1座豆丁海馬海底郵筒，深度為水下11.5米，是世界最深的海底郵筒，採用不破壞環境的316不鏽鋼製作，遊客可以在綠島購買海底專用防水明信片投遞。海底郵筒所使用的海底明信片是由綠島學校師生共同創作，充分展現綠島學童的海洋之愛，是極具地方特色的紀念品；明信片販售所得的25%則回饋學校作為環境教育經費，培育綠島學童維護海洋環境的意識。

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台東縣府109年將綠島海底郵筒移交予綠島鄉公所，營運至今販售逾4萬張明信片，販售所得超過260萬，增加觀光產值超過1億(以島上潛水費用公定價2,500元計算)，其中有4成明信片寄到海外，可見綠島是名符其實的國際潛水勝地，綠島擁有天然沒有汙染的環境，海底郵筒讓台東不再是被動地讓世界看見，更是用世界有名的海底生態吸引國際潛水客來朝聖，不僅成功提升觀光產業經濟規模，也兼顧海洋環境教育。縣府也持續輔導綠島鄉公所提案，協助向中央爭取570萬元的經費設置綠島尖翅燕魚海底母子郵筒。

台東縣政府交觀處表示，此次尖翅燕魚母郵筒設置在柴口潛水區水下6.4米的海域，尖翅燕魚子郵筒則設置在柴口潛水步道上，在海水退潮時，不用潛水也能在陸上投遞，潛水區涼亭旁也設有尖翅燕魚母郵筒的裝置藝術，讓旅客不再受到海象限制，不管是戲水或潛水都能體驗投遞海底明信片的樂趣。