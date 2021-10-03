TTPush台東金幣沒停擺　縣府：向上升級4G、5G都能用

▲TTPush台東金幣沒停擺。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣府首創的「TTPush踢一下」APP提供臺東金幣，同時宣導縣政工作，受到極大歡迎，台東縣僅21萬餘人口，已有近10萬名會員，連外縣市都有人在瘋「搶金幣」針對外界少部分民眾以為最近數月似乎停擺的問題，縣府提出說明，因部分舊版作業系統無法使用TTPush3.0，已設法規畫替代方案，讓所有登錄的會員都能一起享用TTPush。

台東縣政府說明是因需考量各種資通訊安全使用議題，且各家原廠程式也皆以此原因持續更新自家系統，包含IOS及Android 皆是如此，台東縣政府開發程式亦跟著原廠腳步，朝更普及化安全、快速去更新，最低只能支援行動裝置Android Oreo 8.0版本，及IOS12版本，因台東金幣具有價貨幣性，考量資安風險，原廠不建議再往下調整。

因此，台東縣政府為因應智慧型行動裝置作業系統大廠Google(android系統)及APPLE(iOS系統)對於舊版本系統已逐步不再維護更新，甚至有舊版本淘汰的趨勢，而各品牌手機裝置製造廠商也跟隨其政策不支援對應軟體及功能，這些大廠都是為了讓系統安全、處理效能、應用功能都能更加強大且更有保證(就如同3G網路速度難以看影片、早期功能型手機沒有觸控螢幕一樣)。台東縣政府配合科技趨勢發展及因應作業系統過舊而產生的資安疑慮，並導入「區塊鏈」技術，於本年7月重新上架TTPush 3.0 APP服務。

台東縣政府表示，這個廣受好評的APP服務並沒有因為重新上架而造成停擺或會員流失，反而是更積極地持續維運並舉辦各項活動(如結合熱氣球節、預約台東及開學季活動等)來增加會員數及擴充在地店家，現在的會員數已增加至近10萬人，店家數約350家。台東縣政府接下來將在近期再次舉辦相關活動來推廣此項優質的APP服務。