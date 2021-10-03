10／5起爬山、海邊可脫口罩！陳時中提「2大現行規定」要延續

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布10/5起戶外有條件脫口罩，陳時中今表示，這規定並沒有相關罰則，只是可以不用戴，不是一定不用戴，如果人潮聚集較多，還是要把口罩戴起來。他也提醒另外兩大現行規定，外出能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備，才可免戴口罩。

▲中央流行疫情指揮中心調整戴口罩規定。（圖／指揮中心提供）

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陳時中今宣布，10/5起開放農林漁牧工作於空曠處（如：田間、魚、山林）工作，無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。另外，於山林（含森林遊樂區）、海濱活動，無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。

陳時中提醒，上述情形如有人潮聚集或與他人共同工作、活動等無法保持社交距離場合，仍應戴口罩，其他以主管機關另有規定者，依其規定辦理。

而針對泡湯和溪邊目前仍沒有開放脫口罩，陳時中表示，防疫是全民工作，只是空曠的地方，可以不用戴，但如果人潮聚集或是人和人之間的社交距離無法維持，口罩就要戴起來。

另外，他也提醒，於開放餐飲內用場所、台鐵高鐵用餐區、潛水、衝浪等符合指揮中心或主管機關指定場所或活動，如符合相關防疫措施，才能暫時脫下口罩。