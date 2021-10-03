時力民調／82.6%民眾認為房價上漲不合理　超過7成不滿政府成效

▲民調結果顯示，將近8成3民眾認為房價上漲速度不合理。（圖／時代力量提供）



記者林銘翰／台北報導

時代力量3日公布最新民調，有82.6%的民眾認為目前房價的上漲速度「不合理」，認為合理者僅佔6.8%；另外也有有將73.7%的民眾認為政府抑制炒作及房價「沒有成效」，認為有成效者僅佔12.2%。

時代力量中央黨部3日上午舉行「時代力量政情報告-防制中資、五倍券、居住正義」時事議題民調記者會，與會者包括時代力量黨主席陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、時代力量智庫執行長李兆立、時代力量高雄市議員林于凱，以及台灣指標民調公司總經理黃崇松等人。

根據民調結果，有82.6%的民眾認為目前房價的上漲速度「不合理」，認為合理者僅佔6.8%，其中有53.8%的民眾認為「非常不合理」、28.8%的民眾認為「不太合理」、5.7%的民眾認為「還算合理」、1.1%的民眾認為「非常合理」，另有10.5%無明確意見。

民調也顯示，有將73.7%的民眾認為政府抑制炒作及房價「沒有成效」，認為有成效者僅佔12.2%，其中有33.5%的民眾認為「非常沒有成效」、40.2%的民眾認為「不太有成效」、11.6%的民眾認為「還算有成效」、0.6%的民眾認為「非常有成效」，另有14.1%無明確意見。

李兆立指出，認為房價漲幅不合理以及抑制房價政策無效，多集中在20至49歲的青壯年族群，其中又以30至39歲的民眾有高達9成對房價不滿。此外，對房價不滿的現象不限於雙北等都會區，在雲嘉南區域也有8成8的民眾表示感受到房價的不合理與不滿意房價政策。

李兆立說，如果從政黨的角度來看，民進黨的支持者同樣有高達8成認為房價漲幅過高、6成3認為房價措施無效，希望政府能正視這些對政府抑制炒作的政策成效不彰，表達清楚且強烈的民意，推出民眾真正有感的居住正義政策，不要再背離民意。

▲調查結果也顯示，多數民眾認為應避免中資入主港口及科學園區。（圖／時代力量提供）



此外，根據調查結果，有77.8%的民眾表示「應該」重新徹查、嚴格把關，避免中資入主台灣各個港口，8.3%認為不應該，其中有57.7%的民眾認為「非常應該」、20.1%的民眾認為「還算應該」、6.5%的民眾認為「不太應該」、2.8%的民眾認為「非常不應該」，另有12.9%無明確意見。

調查結果也顯示，也有76.7%的民眾表示「應該」重新徹查、嚴格把關，避免中資入主科學園區，9.6%認為不應該，其中有52.9%的民眾認為「非常應該」、23.8%的民眾認為「還算應該」、6.6%的民眾認為「不太應該」、3%的民眾認為「非常不應該」，另有13.7%無明確意見。

白卿芬強調，民調是一門專業，真正專業的民調要能反映國人真實的心聲，而不是淪為特定人士操弄的工具，政府施政需要根據民意的反饋而調整方向，透過民調獲得真實民意，政府得以檢視政策成效並隨時檢討，而不是活在自己的象牙塔裡。

本次的調查對象為台灣全國年滿20歲的一般民眾 ，調查方法是採用市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行，調查時間為2021年9月23日至27日的晚上6點半到10點，抽樣方法為分層比例隨機抽樣法。

另外，本次調查共完成1069份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，並且依照最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。