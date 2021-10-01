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國慶連假「易塞路段」出爐！觀光車潮這天湧現　17省道都恐塞爆

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國慶連假國道、省道車潮都較多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

國慶連假將於下周末登場，交通部公路總局表示，觀光旅遊車潮將於10月9日至10日上午於各大風景旅遊熱點湧現，省道易塞路段包括地區的主要幹道、銜接高速公路路段、重要觀光風景地區鄰近路段等，共17路段。

公路總局表示，國慶日連續假期預售票已於9月8日起陸續開始販售，截至9月27日止，東西部國道客運均尚有9成空位。預估本次連續假期車潮將自10月8日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮將於9日10日上午於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從於 10日下午開始至11日。

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▲▼觀光客,觀光,國旅,旅遊,旅客,出遊,南投,清境農場。（圖／記者李宜秦攝）

▲國慶連假出遊人潮較多。（圖／記者李宜秦攝）

公路總局預測省道易壅塞路段，包含地區的主要幹道，如：台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻香山路段及竹南路段等；銜接高速公路路段，如：台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3關廟交流道等。

還有重要觀光風景地區鄰近路段，如：台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台17線水底寮路段、台26線墾丁路段等，均為重點壅塞路段。

公總表示，依各路段連續假期的交通特性規劃疏運措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車通行管制省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

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