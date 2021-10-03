東區「百年土地公廟」恐被拆原因曝　800信眾集資請命

▲福壽宮土地公廟座落在忠孝東路五段熱鬧街頭。



圖文／鏡週刊

捷運後山埤站附近有一座具百年歷史的福壽宮土地公廟，座落在忠孝東路五段旁一塊50多坪土地上，地價增值潛力驚人，但因早年廟宇與鄰地欠債地主未進行土地分割，有買家透過銀行拍賣程序購得土地後，向法院提出拆廟還地請求，百年老廟恐將淪為無殼蝸牛，眾多信眾為神明落難抱屈。

福壽宮土地公廟位於台北市忠孝東路五段787號旁，與中坡北路只有一巷之隔，地處熱鬧繁華的東區街頭，由於距離板南線、信義線、松山線都在一公里範圍內，土地增值空間相當大，但也引來投資客覬覦。

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▼不起眼的福壽宮土地公廟具百年歷史。



負責管理福壽宮土地公廟的社團法人台北市中坡福壽協會竺鴻仕表示，福壽宮土地公廟建廟可追溯到清朝末年，早年松山地區無人開發，是塊鳥不生蛋、不具開發價值的荒涼之地，當地居民根本沒想過為廟宇與鄰地進行土地分割，如今彈丸之地搖身一變價值連城，當年的一時疏忽，如今害得土地公可能要變成「無殼蝸牛」。

竺鴻仕指出，這塊50多坪的土地原屬於國內三陽集團黃姓地主所有，但因黃家積欠銀行債務，2007年遭到法院查封，當時得知土地公廟土地因未與黃姓地主分割，因此連同土地公廟土地也一起被銀行拍賣，債權銀行最後以9千萬元賣給一名楊姓投資客，沒想到他得標後，立即向法院提出拆廟還地請求，要求把現有土地公廟近20坪土地返還給他。

▼福壽宮土地公廟建廟時間可追溯到清朝末年。



▼福壽宮土地公廟供奉的福德正神。



▼福壽宮土地公廟另一角偶。



拆廟還地是何等重大之事，承審法官曾到場會勘，地方信眾曾提示廟宇旁有塊石板，上面寫有現任總統府資政顏志發父親「顏進得」的大名；另有松山地方顏氏望族、現年82歲顏榮根也曾向到場法官證稱，石板上名為「顏金水」的人是他祖父，這間廟在他年幼時曾經翻修過，希望佐證這間廟宇歷史悠久，結果遭法官以「聽聞傳言」駁斥，最後判決要拆廟還地。

為了不讓土地公流落東區街頭，竺鴻仕號召當地八百多位信眾集資另外購地，2007年先買下緊鄰土地公廟附近一塊近10坪的土地，後來又花了5百萬元買下同一地號另外1/4土地，但沒想到最後一塊1/4土地的詹姓地主，在沒有通知共有人(社團法人台北市中坡福壽協會)情形下，私下轉賣給已得標土地公廟現址的楊姓投資客。

▼從忠孝東路端看福壽宮土地公廟。

竺鴻仕事後向松山地政單位查閱不動產證明書，發現地籍登記資料上竟註記「優先購買權者放棄」，由於同一地號的社團法人台北市中坡福壽協會擁有優先購買權，但詹姓地主卻刻意隱瞞未事先告知，私下偷偷轉賣給楊姓投資客，詹事後還裝無辜稱不知道要事先通知優先購買權者。

▼福壽宮土地公廟與忠孝東路熱鬧街頭相比鄰。



▼土地公廟與忠孝東路熱鬧街頭緊緊相連。



本刊調查，依《土地法》第34條之1規定，共有人出賣其應有部分時，他共有人得以同一價格共同或單獨優先承購。負責辦理過戶事宜的周姓代書竟誆稱，她是因一時疏失不查，才會協助詹姓地主辦理轉移登記，法院判決土地買賣最終仍然有效。

竺鴻仕表示，協會曾透過台北市議員洪健益與楊姓投資客協調，但雙方仍無法達成共識，楊姓投資客後來直接向法院提出土地強制分割，二審法官把緊鄰楊從銀行拍賣得來的土地分割給他，造成楊整合後土地容積率直接翻倍，為他個人創造至少2億7千萬元的鉅額利潤。

▼福壽宮土地公廟供奉的福德正神即將變「無殼蝸牛」。



可憐的是，有百年歷史的土地公廟，最終卻只分得三角狀狹長型土地，面積只夠供人行走，根本無法蓋廟，神威顯赫的土地公，萬萬沒想到自己有天也會成為「落難神明」。



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