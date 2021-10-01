　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

漫波飯店拆除公司送機車騎士「壓驚紅包」　闖禍工程行尷尬回應了

在行車記錄器中疑似有機車騎士路經，但依本刊稍早獲得的消息顯示，機車騎士人車平安。

圖文／鏡週刊

花蓮市區國聯五路歇業中的漫波假期飯店，今（1日）下午進行拆除作業時，整棟建築物突倒塌橫躺路中央，嚇壞不少民眾，其中一段流出的行車記錄器錄下的影片，疑似有機車騎士被壓在倒塌的建物下，稍早負責拆除工程的亞國機械工程行發出聲明，表示已經找到機車騎士，人車都平安，也已送上壓驚紅包。

 

今日下午漫波飯店大樓倒塌在路上，嚇壞不少目擊的民眾，同時也波及現場多輛汽、機車。早上在曝光的行車記錄器影片中，疑似有人車行經，警消也立刻使用生命探測儀，確認有無受困人員並同步進行開挖。

根據本刊獲得的最新消息，負責拆除工作的亞國機械工程行表示，確認沒有人員受傷，同時也找到行車記錄器中的機車騎士，在確認對方沒有受傷後，也送上紅包壓驚。亞國機械表示，「今天晚上不管多晚都會把馬路清乾淨」，以還給花蓮市民一個安全的國聯五路。

以下為亞國機械聲明：

本公司承包花蓮市國聯五路192號危險老舊建築物拆除工程，發生倒塌意外，全力清除中。

除感謝警消人員辛勞之外，尚請各界配合本公司善後處理，以免造成清理困難。對於造成附近居民不便，尚祈各界見諒。

亞國機械工程行 敬上


更多鏡週刊報導
 【有片】【漫波飯店倒塌】疑有人車經過畫面曝光　目擊者：早上就覺得怪怪的
【漫波飯店倒塌】拆到一半整棟倒掉！　花蓮漫波飯店橫躺路中央傷亡數未知
【Toyz大麻煩】獄中首日作息曝光　Toyz蹲滿15天準備下工廠

►倩碧、朵法明星熱銷保養品799元起！

ET快訊
水彈來襲半台灣濕變天！太平洋大爆發「颱風再起」賈新興：雨異常
末日凶兆？上百烏鴉「集體暴斃」離奇墜落　驚恐目擊遍地屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮飯店疑「一刀一刀切」釀禍　結構技師見影片搖頭：有夠兩光

快訊／曳引車擦撞單車！　60歲男「右腿慘遭輾壓」昏迷搶救中

漫波飯店拆除公司送機車騎士「壓驚紅包」　闖禍工程行尷尬回應了

高鐵員工搶打第2劑！鑽漏洞盧半天「為什麼不能打」　院方回應了

新北五股旗竿湖農場採筍體驗　綠竹筍好料理味覺饗宴報你知

新北跨域產官學合作　臺藝大設計力共創染出「新三峽藍」

42名高鐵員工混進診所「搶打莫德納第2劑」！　高雄衛生局證實了

光輝十月旗海飄揚　新北插掛「萬面國旗」喜迎慶雙十　

維護兒童安全　台南積極改善公園遊具符合安全規範

文化浪潮百年！國際學者齊聚新北　回顧臺灣歷史軌跡

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

被摔破?他開箱iPhone 13遭惡整　見裂痕傻眼定格：才拿到第一天

5566沒F4帥也沒Energy會跳舞　孫德榮當年狂罵...小刀佩服：那才是厲害！

慘遭薩泰爾員工霸凌！ 龍龍臉書痛訴「多次強調底線仍被踐踏」

花蓮飯店倒塌！騎士1秒神閃避　承包商聲明曝「元兇」：有龜裂

(無字新畫面)花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

快訊／曳引車擦撞單車！　60歲男「右腿慘遭輾壓」昏迷搶救中

漫波飯店拆除公司送機車騎士「壓驚紅包」　闖禍工程行尷尬回應了

高鐵員工搶打第2劑！鑽漏洞盧半天「為什麼不能打」　院方回應了

新北五股旗竿湖農場採筍體驗　綠竹筍好料理味覺饗宴報你知

新北跨域產官學合作　臺藝大設計力共創染出「新三峽藍」

42名高鐵員工混進診所「搶打莫德納第2劑」！　高雄衛生局證實了

光輝十月旗海飄揚　新北插掛「萬面國旗」喜迎慶雙十　

維護兒童安全　台南積極改善公園遊具符合安全規範

文化浪潮百年！國際學者齊聚新北　回顧臺灣歷史軌跡

新北市圖響應「世界動物日」　毛小孩化身最萌圖書館員

觀光區吊橋「鎖鍊斷裂」！十多名遊客看風景看到落水

舊愛「吃回頭草」　無尊靠一張照片酒瓶反射抓前女友劈腿

黃秋生爆范少勳：從我這邊偷很多東西　傳授手技「女同學也享受」

「保單借款紓困」申貸總額最新統計出爐　已飆破142億！　　

張競／持平解讀大陸「共同富裕」政策趨向

心理師解析《魷魚遊戲》　那些活著比死還慘的人們

愛來得太突然！媽媽忽靠近獻香吻 邊境牧羊犬愣住...下秒「三倍奉還」

地方熱門新聞

恐怖31秒畫面曝光　騎士抬頭驚見「飯店倒塌」神閃避

即／60歲單車男「慘遭大車輾」搶救中

42名高鐵員工混進診所「搶打莫德納第2劑」

漫波飯店拆除公司送騎士「壓驚紅包」

高鐵員工鑽漏洞搶打第2劑！　院方回應了

執行署拍賣會又來了　嘉義分署上架賓士+土地48筆

女警蹲坐路邊架機取締超速　重機騎士質疑偷拍反蒐證

Toyz驚傳涉大麻案　最重恐判無期

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

即／台88線車禍雙向封閉　大貨車自撞「橫躺路中央」

瀋陽新郎為愛來台　37歲當台灣兵

南投青年宅一期動土　在地年輕人：一定要去排抽籤

大執法首日闖紅燈最多！重機毒犯、酒駕也落網

屏東五倍券再加碼　推8萬8888份屏東券

更多熱門

相關新聞

花蓮飯店倒塌　結構技師搖頭：夠兩光

花蓮飯店倒塌　結構技師搖頭：夠兩光

花蓮漫波飯店1日倒塌，驚悚畫面被拍下，甚至有2人險些遭到波及。事後，結構技師戴雲發感嘆，還好樓層沒有很高，否則對面飯店可能面臨危險，若是評估不足、施工不慎所導致，意味著施工單位「有夠兩光」。

花蓮飯店倒塌黑車躲過　車主身份曝光

花蓮飯店倒塌黑車躲過　車主身份曝光

恐怖31秒畫面曝光　騎士抬頭驚見「飯店倒塌」神閃避

恐怖31秒畫面曝光　騎士抬頭驚見「飯店倒塌」神閃避

花蓮飯店倒塌「可能原因曝」！住戶說話了

花蓮飯店倒塌「可能原因曝」！住戶說話了

急尋黑色轎車！花蓮漫波飯店倒塌…求行車紀錄器還原現場

急尋黑色轎車！花蓮漫波飯店倒塌…求行車紀錄器還原現場

關鍵字：

鏡週刊漫波飯店

讀者迴響

熱門新聞

最敏感不是GG！泌尿醫破解「碰男人3部位」慾望秒激起

快訊／Toyz頻道突更新

太平洋爆發颱風再起　賈新興：雨異常多

上百烏鴉「集體暴斃」離奇墜落　網憂末日凶兆

花蓮飯店傳騎士遭壓　警方找到人了

《魷魚遊戲》阿里是印度婆羅門階級　超狂背景曝光「合作皆大咖」

影后甄珍爆開顱手術！　林青霞「還原跌倒現場」

藍又時親曝「遭王樂妍抄襲12年始末」

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

《魷魚遊戲》藏身世秘密！老人竟是男主親爸

花蓮飯店倒塌黑車躲過　車主身份曝光

29歲正妹歌手「因一個微笑」慘死！曾合作方文山爆紅

智商最高的TOP 3星座！

楊丞琳賀陸國慶被讚「根正苗紅」　鬼鬼樂喊：祖國昌盛！

孫生「當著現任的面」破冰前女友林襄！哽咽落淚

更多

最夯影音

更多
花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞
陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面