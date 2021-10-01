漫波飯店拆除公司送機車騎士「壓驚紅包」　闖禍工程行尷尬回應了

圖文／鏡週刊

花蓮市區國聯五路歇業中的漫波假期飯店，今（1日）下午進行拆除作業時，整棟建築物突倒塌橫躺路中央，嚇壞不少民眾，其中一段流出的行車記錄器錄下的影片，疑似有機車騎士被壓在倒塌的建物下，稍早負責拆除工程的亞國機械工程行發出聲明，表示已經找到機車騎士，人車都平安，也已送上壓驚紅包。

今日下午漫波飯店大樓倒塌在路上，嚇壞不少目擊的民眾，同時也波及現場多輛汽、機車。早上在曝光的行車記錄器影片中，疑似有人車行經，警消也立刻使用生命探測儀，確認有無受困人員並同步進行開挖。

根據本刊獲得的最新消息，負責拆除工作的亞國機械工程行表示，確認沒有人員受傷，同時也找到行車記錄器中的機車騎士，在確認對方沒有受傷後，也送上紅包壓驚。亞國機械表示，「今天晚上不管多晚都會把馬路清乾淨」，以還給花蓮市民一個安全的國聯五路。

以下為亞國機械聲明：

本公司承包花蓮市國聯五路192號危險老舊建築物拆除工程，發生倒塌意外，全力清除中。

除感謝警消人員辛勞之外，尚請各界配合本公司善後處理，以免造成清理困難。對於造成附近居民不便，尚祈各界見諒。

亞國機械工程行 敬上



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