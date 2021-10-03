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打完2劑仍要掛口罩「1情況才能脫」　胸腔醫一想秒反悔：戴著好

▲▼口罩,脫口罩。（圖／記者謝承恩攝）

▲前台大醫和胸腔名醫雙雙發文，都呼籲大家還是要把口罩戴好。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《戶外脫口罩？前台大醫曝「1殘酷真相」急喊：別放棄它　網狂抖＋1》，對於指揮中心指揮官陳時中將公布戶外口罩鬆綁措施，除了前台大感染科醫師林氏璧希望大家口罩戴好戴滿，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰也發文，強調打完兩劑疫苗仍要戴好口罩，這是保護自己，也是保護別人。

現在外出要全程配戴口罩，但台北市長柯文哲2日時質疑，若已接種2劑疫苗，繼續戴著口罩沒有意義。指揮官陳時中則回應「到目前為止還是認為口罩是必要的條件」，但也在今（3）日宣布，下午2點會說明戶外開放脫口罩相關措施。

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蘇一峰上午9點就在臉書指出，打了2劑疫苗仍然可以突破性感染，不戴口罩一樣會被感染，「美研究發現突破性感染病毒一樣多，英研究發現突破感染者一樣有感染他人的能力！」提醒台灣民眾，「打完2劑疫苗仍然戴口罩，保護自己也保護別人！」

蘇一峰也在留言處表示，1種情況下，台灣人才能脫下口罩，「我認為等全國疫苗接種率到8成，才能考量不戴口罩！」但就算條件達成，一想起新加坡疫苗接種率已經到8成，還是爆發疫情，就讓他直言「所以口罩還是戴著才對～」

林氏璧則是在粉專直言，「口罩是成本相對低的防疫措施！」無論有沒有打到2劑疫苗，都希望大家能將口罩戴好戴滿，「我們多次靠著口罩防下這一次一次的危機，台灣民眾不像歐美人士那麼排斥口罩，我個人認為真的不急著鬆綁口罩令。不要放棄它，特別是在室內、人多的地方，不要拿掉口罩。」

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