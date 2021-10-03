戶外脫口罩？前台大醫曝「1殘酷真相」急喊：別放棄它　網狂抖＋1

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戶外脫口罩？林氏璧曝「殘酷真相」急喊：不要放棄它

▲▼全國新冠肺炎疫情趨緩進入二級警戒，台北市立動物園從8月1日起以降載模式重新開放，入園需先提前線上預約，每日入園上限3600人，園內並實行相關防疫規定，包括入園須配合實聯制、全程配戴口罩及維持社交距離，園區內禁止飲食。（圖／記者李毓康攝）

▲戶外空曠處戴口罩有望鬆綁。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中今（3）日將公布戶外口罩鬆綁措施；台北市長柯文哲2日則質疑，若已接種2劑疫苗繼續戴口罩沒意義。面對部分民眾期盼著戶外口罩能解封，前台大感染科醫師林氏璧認為，台灣多次靠著「口罩」防下一次次危機，這次也不能因疫情趨穩而放棄它。網友怕爆狂喊認同，「戴口罩只是小小的不便，但等疫情爆發就真的是大大的不方便」。

受到新冠肺炎影響，全台民眾外出均需全程戴口罩。柯文哲2日質疑，若已接種兩劑疫苗，繼續戴口罩沒有意義。對此，陳時中回應，「到目前為止還是認為口罩是必要的條件」。

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毒物專家招名威隨後也發文指出，「身為醫生的柯P不當一回事，我不理解他看到的事實是什麼？我來提醒一下，台北市的死亡率是全台第一，你知道嗎？不要每次都說疫情造成死亡很多，表現自己很心痛的樣子，但又可以主張打完兩劑就不管制，可以不戴口罩，無視突破性感染可能導致的死亡風險，請問是人格分裂嗎？」

▲▼柯文哲出席「香港政經局勢與台港關係」論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

前台大感染科醫師林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》直言，「口罩是成本相對低的防疫措施！」無論有沒有打2劑疫苗，都希望大家能將口罩戴好戴滿，至少在目前階段。他要大家回想美國因政策大轉彎，現又將口罩令規定回去，主因為級時打疫苗仍有可能突破性感染，且呼吸道病毒量和沒打疫苗差不多。

然而高口罩覆蓋等NPI（非藥物介入）措施，加上充足的檢驗量能、高疫苗施打率，也許未來加入口服藥物，缺一不可、相輔相成 ，都是防疫重要的一環。

林氏璧接著說，台灣社區可能有Alpha，也可能有Delta，前者隨時準備死灰復燃，而大魔王Delta隨時準備攻破國境，「我們多次靠著口罩防下這一次一次的危機，台灣民眾不像歐美人士那麼排斥口罩，我個人認為真的不急著鬆綁口罩令。不要放棄它，特別是在室內、人多的地方，不要拿掉口罩。

▲▼Carry mask口罩,口罩,加利科技。（圖／記者許立昕攝）

▲即使疫情趨緩，口罩政策有望鬆綁，專家們仍點出憂慮之處。（示意圖／記者許立昕攝）

林氏璧認為，要拿掉口罩，必須先將疫苗覆蓋率衝到2劑達80%，接著再看看防疫「學長姐」的期末考狀況而定，較為實際。

林氏璧苦口婆心的呼籲引起網友共鳴，紛紛留言力挺不該脫口罩的言論，「就算降級、我還是會口罩戴好戴滿，希望外出全程戴口罩的規定不要拿掉」、「完全同意！ 我還是會戴好口罩」、「口罩是普羅大眾最方便最直覺的防疫措施，真的不能鬆懈」、「基本上還是戴著吧.....看看世界各國疫苗覆蓋率多高結果呢？戴好戴滿....保命啊」。

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