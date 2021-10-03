擠大樓小套房開賭！「怕染疫」乖乖戴罩　警衝入19人全傻了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名邱姓男子開設賭場，為了躲避查緝，他選在門禁森嚴的住宅大樓內，只要有賭客都來者不拒，也因此怕群聚產生破口，他還主動提供口罩讓賭客「安心賭博」。警方長期蒐證後，日前前往查緝，將現場19人依法送辦。

▲警方衝進賭場大喊「不要動、手舉高」，賭客全傻了。（圖／記者許宥孺翻攝）

楠梓分局接獲線報，轄區內有大型賭場藏在住宅大樓內，警方自9月開始長期蒐證，1日凌晨持搜索票前往查緝，當場逮到邱姓負責人、楊姓及王姓工作人員、賭客，總共19人，現場查扣賭金74萬3600元及天九牌、骰子等賭具。

▲▼天九牌賭場藏身在大樓小套房，門窗貼的密不透風。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，這家賭場選在住宅大樓內，門禁森嚴進出不易，賭客都是自己前來，再由工作人員下樓親自接應，讓查緝過程產生難度，蒐證期間還發現有工作人員外出購買大量口罩；經詢問後，才知道是邱姓場主對賭客來者不拒，怕多人進出群聚會產生疫情破口，加上躲避查緝將門窗包的密不透風，因此主動提供賭客口罩使用，而查緝時，19人確實都有戴口罩。

警方表示，訊後依賭博罪嫌將邱姓負責人、楊姓工作人員、王姓工作人員等3名移送偵辦，其他16名賭客則依社會秩序維護法裁處；另是否違反傳染病防制法，將函請衛生局認定，並造冊PCR採檢。

【相關新聞】

超商女店員遭挖眼毀容！2次進出開刀房 最新手術狀況曝光

高鐵人大鬧3hrs！衛生局蒐證揪滋事者 違《醫療法》下場曝

高鐵人大鬧3hrs 狂問「為什麼不讓我打？」 這些醫院也被盧

80歲阿北call熱褲女激情！自豪硬朗1密技 問警：要不要教你們

高雄驚見恐怖雙刀男！闖鄰居家「架頸」要砍人 驚悚畫面曝