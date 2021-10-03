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中國科研船「向陽紅3號」突出現蘭嶼外海　國防部回應了

▲▼中國科學考察船「向陽紅03」,中國科研船向陽紅3號。（圖／翻攝自青島海洋科學與技術試點國家實驗室）

▲中國科學考察船「向陽紅03」。（圖／翻攝自青島海洋科學與技術試點國家實驗室）

中央社

國慶日前後中科院密集飛彈發射，中國科研船向陽紅3號昨夜經蘭嶼外海往北航行，時機敏感。國防部2日表示，國軍都有嚴密的掌握，目前狀況正常。

漁業署公告，中科院自10月1日起至15日有6波火砲射擊，公告的射程和範圍不同，其中6、7日的最大彈道無限高，射程超過200公里，根據過去相同公告，軍事專家研判有可能是增程型的天弓三型、雄風二型及雄風三型飛彈。

其他的射擊危險範圍則在蘭嶼和九鵬基地之間，軍事專家研判可能是雷霆2000多管火箭或是陸射劍二火箭。近日軍方移動雷達指揮車配合密集出現在台東海岸。

除了軍方雷達車關注台灣東部海域外，軍方人士透露，9月30日中國飛彈護衛艦舟山艦也出現在蘭嶼東南方約37浬處。昨天晚間9時至2日凌晨，中國的科研船向陽紅3號也出現在蘭嶼東南方58浬處，由南往北經過花蓮、宜蘭外海。

此外，前陣子中國情報船天樞星號也在宜蘭和花蓮、台東間海域來回活動，海軍金江艦在旁監控，直到9月30日才脫離監控。

向陽紅系列科研船雖然屬於科學研究船隻，不過，軍方質疑從事情報蒐集，因此都會就近監控。民國92年8月向陽紅14直接闖入蘭嶼和小蘭嶼之間，接著揚長而去，許多蘭嶼民眾目擊。

軍方人士研判，中國情報船、科研船和飛彈護衛艦密集出現台灣東部海域，除了情報蒐集外，也有可能和近日美國航母戰鬥群會過來台灣附近海域有關。

國防部發言人史順文表示，台海周遭活動的機、艦相關動態，國軍聯合情監偵系統，均能適切掌握，目前狀況正常。

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