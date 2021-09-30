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撕開F-22隱形斗篷　升級版YLC-8E雷達抗干擾大躍進

▲▼中國電科14所推出YLC-8E反隱身雷達，是以過去曾傳出抓到F-22戰機的YLC-8B為基礎而改進型號，強調機動性及抗干擾性更加強大。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲中國電科14所推出YLC-8E反隱身雷達，是以過去曾傳出抓到F-22戰機的YLC-8B為基礎而改進型號，強調機動性及抗干擾性更加強大。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍武中心／綜合報導

第13屆珠海航展已在9月28日開幕，身為大陸雷達發源地的中國電科14所以過去反隱身著稱的YLC-8B為基礎，再推出機動能力更為強大的改進型YLC-8E雷達。據了解，YLC-8B可探測350公里外的美軍F-22戰機，如今最新改進型號推出，陸方強調將更有效實現對隱身飛機的遠程預警探測任務。

YLC-8E雷達已被中國視為反隱身雷達的「旗艦」型號，此次航展中亮相就是由YLC-8B改進而來。在技術特徵上，YLC-8E延續YLC-8B的兩維相掃加方位機掃全數字有源相控陣體制，工作於UHF波段，採用大型相控陣天線陣面、大功率高效率數字TR組件和自適應資源調度技術。

值得注意的是，整體機動能力大幅提升的YLC-8E，將具備更強的生存能力和戰場適應能力。中國電科14所副所長曹劍強調，YLC-8E反隱身雷達是世界上首款頻段和能量並重，並實現高機動能力的產品。

▼YLC-8B反隱身雷達。（圖／翻攝自中國電科14所官網）

YLC-8B型机动式预警相控阵雷达為中国電科14所研製的新型反隱身雷達。（圖／翻攝自中國電科14所官網）

事實上隨著各國電子吊艙的迅速升級，過去讓YLC-8B面臨嚴峻挑戰，必須要在更為複雜的電磁干擾中，保持搜索隱身戰機的能力。此次14所特別強調，YLC-8E在雷達核心的抗干擾能力方面下足功夫，改進後可有效降低干擾設備對自身的設別能力、有效對抗多個不同方向的有源干擾、雜波抑制能力大為提升，「確保雷達能夠在任何複雜環境下都能看的準」。

整體來說，YLC-8E是一款機動性高、具備高抗干擾能力，以及可維護性好的新一代警戒雷達，在反隱身能力出色的同時，可擔負中高空、中遠程對空警戒引導任務，實現對目標的搜索、跟蹤與引導，已被盛讚可作為中國雷達網的大型骨幹雷達。

當然改進後的YLC-8E會讓陸方備受期待最主要原因，無疑是過去曾傳出YLC-8B曾經成功抓到F-22的身影。美國軍事航空網站《Alert 5》過去在2018年發現，解放軍為了應對中國周圍的隱形戰機，當時已在福建省平潭島上部署YLC-8B，其350公里的探測範圍幾乎覆蓋了整個台灣。

▼F-22。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲▼F-22。（圖／翻攝自美國空軍官網）

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