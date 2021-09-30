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美軍事專家稱解放軍022快艇在SAR下無所遁形　張競：沒那麼簡單

▲解放軍海軍022型飛彈艇。（圖／翻攝新浪軍事）

▲解放軍海軍022型飛彈艇。（圖／翻攝新浪軍事）

記者魏有德／綜合報導

美軍事專家27日在《USNI》（美國海軍新聞網站）上發文稱，解放軍海軍022型快艇在合成孔徑雷達（SAR）偵搜下將無所遁形。對此，中華戰略學會研究員張競今（30）日在臉書上表示，假若能運用其他偵搜手段，獲得影像畫質更理想結果，絕對不會選擇合成孔徑雷達影像，「戰場上所面臨問題，從來就沒有簡單答案。」

▲美軍事專家展示SAR雷達拍下的解放軍海軍022型飛彈艇泊港照片。（圖／翻攝USNI網站）

▲美軍事專家展示SAR雷達拍下的解放軍海軍022型飛彈艇泊港照片。（圖／翻攝USNI網站）

張競表示，合成孔徑雷達（SAR：synthetic aperture radar）係屬於微波成像雷達，多半裝設於飛行器或是太空衛星，為能夠提供高解析度圖像之感測器，「原則上合成孔徑雷達都是用來測繪靜止目標，但是合成孔徑雷達則是裝設於機動航空或是太空儎臺進行測繪作業；由本身位置靜止之合成孔徑雷達陣地來偵測機動目標雖然就技術層面來說確實可行，但實際運用案例相對較少。」

張競提到，對於掌握目標徵候情報（MASINT：measurement and signature intelligence)或是影像情報(IMINT：Imagery intelligence）來說，假若能夠運用其他偵搜手段，或是運用其他頻帶之感測器，獲得影像畫質更理想結果，絕對不會選擇合成孔徑雷達影像。

此外，張競也貼出Google Map上的各022型導彈快艇經常性駐地影像圖，他認為，畫質遠比作者這張故弄玄虛之合成孔徑雷達影像圖來得好，「再加上真正用來掌握戰場狀況認知（SA：situation awareness）各項偵搜系統感測器，也輪不到合成孔徑雷達，作者拿出這種影像來大做文章，就好像到處聲稱發明不需用電熨斗，最後發現是用燒炭加熱同樣無聊透頂。」

▲Google Map中浙江舟山凱靈船廠內停泊的022型飛彈艇。（圖／翻攝張競臉書）

▲Google Map中浙江舟山凱靈船廠內停泊的022型飛彈艇。（圖／翻攝張競臉書）

對於美軍專家的論點，張競也提出三點提醒，第一，部隊經常性之駐地，並不是代表戰時狀況提升後，兵力必須移轉疏散防護，抑或是進駐戰術機動位置，針對特定任務海域待命出擊時，所將移泊進駐之港口與泊地。

第二，平時靠泊碼頭與駐地，只是掌握徵候情報極小部分單元；導彈裝卸地點、彈庫所在位置、加油整補設施以及支持導彈快艇部隊戰場用兵之觀通體系，要建立整個作戰全程所涉及要素所在位置，才能夠決定掌握徵候情報蒐集要點。

第三，現代導彈艇作戰，已經不再是單純仰賴本身作戰序列單打獨鬥；空中管制儎臺、空中密切支援掩護火力、電子作戰干擾壓制儎臺、岸基觀測通信管制導引作業體系，再加上必要時所能獲得岸置導彈陣地，以便構成多方進襲同時彈著攻擊效應；不將本身觀察面向擴大，保證在解析問題時是見樹不見林。

張競強調，原作者所附地圖各個022型導彈艇平時駐地衛星圖像，其中雖然包括明確可以見到之相關設施，但畢竟不能包括大陸沿海所有能夠進駐022型導彈快艇，支持其機動部署分散配置之所有大小型港口。所以022型導彈艇若是狡兔，絕對不只三窟，可能有多達三千個窟可藏身。

張競認為，最重要的是藉由現代指揮管制體系支持其接敵作戰，其若要傾巢而出奔襲交戰時，很可能會從很多不同港口與泊地啟航；所以原作者認為當偵獲其蹤跡，就必能賡續掌握其動態，恐怕並沒有辦法像是作者所認為那樣易如反掌。

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