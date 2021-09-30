解放軍「反無人機」雷射防禦車亮相　能多車協同兼具軟硬殺傷力

▲解放軍反無人機雷射防禦裝甲車。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國航天科工集團在第13屆珠海航展上展示LW-30激光（雷射）防禦系統，主要針對現代戰爭中「無人機」武器裝備的使用。據了解，該款雷射武器系統可搭載於高速激動裝甲車上，發揮單車作戰或多車組織作戰功能，同時，該系統還兼具光電探測與制導設備的軟硬殺傷能力，為解放軍無人機防禦的「硬核」裝備之一。

▲解放軍反無人機雷射防禦系統（LW-30）。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，激光武器反無人機是近幾年軍事強國或大國重點研究的武器之一，由於激光武器打擊精度高、成本低和持續作戰能力強，非常適合用於反無人機作戰。 根據展板介紹，其使用的激光武器輸入功率30千瓦，系統主要用於野戰防空或要地防空，具有打擊精度高、響應速度快、使用成本低和持續作戰能力強等優勢。

據悉，現代戰爭中對付無人機通常採軟殺傷和硬殺傷兩種方式。其中，軟殺傷主要對無人機的導航、通訊系統進行干擾，迫使無人機降落或無法按計劃完成任務；硬殺傷則是使用高炮、導彈、雷射武器等手段摧毀無人機。

外界分析，兩種針對無人機的防禦方式各有優勢，配合使用可造成更佳效果。在珠海展場上的工作人員表示，這款激光武器可以對付配備光電導引頭的導彈或制導炸彈，激光照射在導引頭上輕則讓導引頭致盲，重則燒毀導引頭的光電設備，讓制導武器變得像「無頭蒼蠅」一樣，無法精確命中目標。