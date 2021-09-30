　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍「反無人機」雷射防禦車亮相　能多車協同兼具軟硬殺傷力

▲解放軍反無人機雷射防禦裝甲車。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲解放軍反無人機雷射防禦裝甲車。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國航天科工集團在第13屆珠海航展上展示LW-30激光（雷射）防禦系統，主要針對現代戰爭中「無人機」武器裝備的使用。據了解，該款雷射武器系統可搭載於高速激動裝甲車上，發揮單車作戰或多車組織作戰功能，同時，該系統還兼具光電探測與制導設備的軟硬殺傷能力，為解放軍無人機防禦的「硬核」裝備之一。

▲解放軍反無人機雷射防禦裝甲車。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲解放軍反無人機雷射防禦系統（LW-30）。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，激光武器反無人機是近幾年軍事強國或大國重點研究的武器之一，由於激光武器打擊精度高、成本低和持續作戰能力強，非常適合用於反無人機作戰。 根據展板介紹，其使用的激光武器輸入功率30千瓦，系統主要用於野戰防空或要地防空，具有打擊精度高、響應速度快、使用成本低和持續作戰能力強等優勢。

據悉，現代戰爭中對付無人機通常採軟殺傷和硬殺傷兩種方式。其中，軟殺傷主要對無人機的導航、通訊系統進行干擾，迫使無人機降落或無法按計劃完成任務；硬殺傷則是使用高炮、導彈、雷射武器等手段摧毀無人機。

外界分析，兩種針對無人機的防禦方式各有優勢，配合使用可造成更佳效果。在珠海展場上的工作人員表示，這款激光武器可以對付配備光電導引頭的導彈或制導炸彈，激光照射在導引頭上輕則讓導引頭致盲，重則燒毀導引頭的光電設備，讓制導武器變得像「無頭蒼蠅」一樣，無法精確命中目標。

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
代駕遭2車「夾殺」29歲男慘死　女友、父親忍痛認屍
Toyz家藏200顆大麻煙彈　老司機曝「賺爆」行情
快訊／機師居檢「偷吃空姐」　華航懲處出爐
印度神童曝「雙星相合」恐怖時間點！　災難降臨全球難躲
快訊／北市信義區步道　驚見「男上吊亡」！
挖眼男嗆「我有免死金牌」最多關5年！　精神科醫曝無奈
鄭爽突PO「前男友激戰小三床照」！　辣嗆：還有高清版
「打BNT原液」增3人住院！　男大生心跳飆120、手臂不舉
《天堂W》11/4上市！台灣第一波　全球已千萬人預約

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍「反無人機」雷射防禦車亮相　能多車協同兼具軟硬殺傷力

美空軍部長稱「要讓中國恐懼」　解放軍副司令員：不怕就雲端見！

美軍事專家稱解放軍022快艇在SAR下無所遁形　張競：沒那麼簡單

殲-15總設計師：今年就能看到「下一代艦載機」　大家不用著急

張競／大陸「對台動武」前告知美國　其實也不要感到意外

民國馬背上傳奇軍刀　「馬家軍」河西走廊團滅2萬紅西路軍

排水20噸帶垂發　世界最小盾艦還能攜魚雷攻潛艇

殲-20性能數據珠海航展首曝　霹靂-15射程號稱「痛宰AIM-120D」

中國製「航母殺手」協同作戰組合曝光　珠海航展全現身

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

澎湖怪病兇手找到了！是毛毛蟲 「體毛隨風飄」眾人齊癢診所爆滿

3方法挑戰《魷魚遊戲》亡命椪糖 「口水秘技」竟GG！結局全相反

陸果粉「喪屍狂奔」搶iPhone 13　擠爆百貨！網曝：為了優惠活動

包裹滿出來！超商外「堆出3座山」　爆倉畫面網友看傻：根本物流中心

解放軍「反無人機」雷射防禦車亮相　能多車協同兼具軟硬殺傷力

美空軍部長稱「要讓中國恐懼」　解放軍副司令員：不怕就雲端見！

美軍事專家稱解放軍022快艇在SAR下無所遁形　張競：沒那麼簡單

殲-15總設計師：今年就能看到「下一代艦載機」　大家不用著急

張競／大陸「對台動武」前告知美國　其實也不要感到意外

民國馬背上傳奇軍刀　「馬家軍」河西走廊團滅2萬紅西路軍

排水20噸帶垂發　世界最小盾艦還能攜魚雷攻潛艇

殲-20性能數據珠海航展首曝　霹靂-15射程號稱「痛宰AIM-120D」

中國製「航母殺手」協同作戰組合曝光　珠海航展全現身

身分證準備好！10月壽星限時8天吃「必勝客免費比薩、起司蛋糕」　

婚前優點變缺點！他抱怨無法忍受老婆「這1點」　網打臉：你該娶和尚

陸前高官：高考英語應考慮改「非必考」　甚至是變成「選修課」

湖人目標成「最好快攻球隊」　衛少速度驚豔主帥！宰制首次訓練

10款「牛仔單品」穿上就是潮！腰間挖洞微性感、Off-White隕石坑太另類

藍鳥勝洋基保住外卡希望　紅襪優勢不在！水手僅差0.5場勝差

大陸男網紅「奶音撒嬌吃桃桃」GG了！慘遭永久封殺　崩潰求饒：原諒我

緊鄰大安捷運站！北市蛋黃區52坪「8房3衛」無人屋　拍賣底價曝

快訊／「女戰神」陳玉珍再出招！　搬行軍床守立院議場大門

呂彥青VS布雷克　運彩開盤看好統一獅

台中長髮裸女逛大街！無罩拉扯BMW男　警急調監視器曝真相

軍武熱門新聞

殲-15總設計師：今年就能看到「下一代艦載機」

世界最小盾艦排水20噸還帶垂發

張競／大陸「對台動武」前告知美國　其實也不要感到意外

殲-20性能數據首曝　霹靂-15射程直逼AIM-120D

解放軍副司令員喊話美空軍：不怕就雲端見

金馬獎來了！　新軍事訓練役也要下部隊

美軍事專家稱解放軍022快艇在SAR下無所遁形 張競：沒那麼簡單

解放軍「反無人機」雷射防禦車亮相 能多車協同兼具軟硬殺傷力

中國製「航母殺手」協同作戰組合曝光　珠海航展現身

民國「馬家軍」團滅2萬紅軍

F-16V匹敵殲20　陸專家：缺乏常識

解放軍曝台灣雷達和軍機場機密

陸軍退將：解放軍攻台只需1天

「中國版全球鷹」首度亮相

更多熱門

相關新聞

五角大廈：美中軍方本周進行對談

五角大廈：美中軍方本周進行對談

美國國防部29日在新聞稿中指出，美中軍方已在26、27日進行了視訊會談，雙方在通話中重申保持溝通管道暢通的共識，進行了「坦率、深入」的對話。

美軍事專家稱解放軍022快艇在SAR下無所遁形 張競：沒那麼簡單

美軍事專家稱解放軍022快艇在SAR下無所遁形 張競：沒那麼簡單

殲-15總設計師：今年就能看到「下一代艦載機」

殲-15總設計師：今年就能看到「下一代艦載機」

解放軍戰略核潛艇模型現身珠海航展 可攜帶12枚核彈頭洲際飛彈

解放軍戰略核潛艇模型現身珠海航展 可攜帶12枚核彈頭洲際飛彈

殲-20性能數據首曝　霹靂-15射程直逼AIM-120D

殲-20性能數據首曝　霹靂-15射程直逼AIM-120D

關鍵字：

無人機反無人機雷射激光LW-30雷射防禦系統大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後發文被灌爆

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

Toyz被羈押上警車　友人火速籌40萬替同夥交保

Toyz涉販毒…前員工曝離職原因

8年級竄出大量躺平族！「不婚不生」放棄抵抗

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

阿嬤忘付「30元青蔥」被銬進警局　果菜行黑歷史被曝光

即／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押

過橋嗎？5尊「邪笑惡煞」擋盡頭

美國強開台積電！　限11月8日前交出最高機密＋客戶名單

Toyz和妹子約泡湯　蒙眼磨身體黑歷史挨轟

Toyz曾關心他「來一口助眠」　謝和弦認兄弟：自己人

更多

最夯影音

更多
LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押
女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面