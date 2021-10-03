郵局五倍券預約明開跑！相關流程一次看　這狀況要領得等11月

▲郵局明起開放民眾預約五倍券。（圖／記者吳杰澄攝）

記者許維寧／台北報導

行政院推出振興五倍券，中華郵政將於明日（10/4）上午9時起開放全國電話、網路預約，民眾預約後可於10月12日攜帶身分證明文件，至全國郵局據點領取實體券；若為里長代領，需一次代領6份以上者，即便於明天開放預約領取時間則為11月。中華郵政也提醒民眾，若想於10月12日就在各郵局領到五倍券則一定要先預約。

中華郵政今年協助發放振興五倍券，將於明天上午9時起開放民眾預約五倍券。中華郵政說明，今年機制採「先預約，後領券」，明起開放網站、電話預約兩項管道。民眾可至郵局網站，選擇方便的郵局服務據點，之後鍵入期望的領券日期和時段，再依序填寫預約數量、身分證字號、手機號碼，送出即可完成預約。

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民眾亦可撥打預約電話「0800-700-199」由專人協助預約。

中華郵政說，10月12日至10月31日開始受理電話、網路預約民眾領取五倍券，每半小時開放5人臨櫃，作業時間為上午8時30分至下午16時30分開放預約民眾領券。預約領券的前一日，中華郵政會發送提醒簡訊，屆時領券當天，民眾只要出示手機簡訊通知或預約畫面即可領取。

另外，中華郵政也說明，一般民眾連同自己可幫5位家人預約跟領取。若為里長、郊區派出所警員等特殊身份者，需一次幫民眾代領6份以上，即便於明日就預約也要等到11月才能領券。

中華郵政也說，民眾可善加使用預約機制，減少等候時間和群聚風險。若民眾未預約，則於11月1日起開放現場排隊領券。

▲振興五倍券郵局預約、領取方式 。（圖／中華郵政）