屏東3派出所幫預定+發放五倍券　徐國勇頒發加菜金

▲內政部長徐國勇2日南下慰勉屏東縣警，協助「預定、發放偏鄉振興五倍券」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

內政部長徐國勇今(2)日上午南下屏東縣政府警察局枋寮分局獅子丶內獅及草埔(分駐)派出所，訪視慰勤協助偏鄉「振興五倍券預定、發放」，並頒發加菜金。

徐部長表示，警察是全國所有行政機關中，民眾滿意度最高的，振興五倍券發放工作雖不是警察的職責，但警察在偏鄉能用母語服務部落年紀大的族人，也是一種另類的第三方警政，補足主辦機關服務的不足，部落的迴響非常好，第一階段受理預訂有902件，較109年三倍券兩階段總受理數254件多很多。

因此今日特地前鼓舞同仁工作士氣，希望延續抗疫精神，配合執行這次振興五倍券任務，全力為偏鄉部落鄉親服務。

另獅子鄉鄉長周英傑、代表會副主席阮嬪及內文村村長施正順等地方人士在出席中座談會中當面向部長稱許，警察在偏鄉協助發放五倍券的方便性，部落族人非常的滿意，真的是太棒了！希望繼防疫、紓困之後，第三階段振興政策獲得人民肯定。

徐部長說，後續是否再增加服務地區，將配合經濟部辦理規劃，如經濟部評估其他有相關偏鄉須辦理服務時，再配合期前辦理相關教育訓練。

縣警局長劉印宮表示，感謝徐部長蒞臨慰勉宣導及對於警政工作的重視與基層警察同仁的照護關懷，「嚴重特殊傳染性肺炎」振興五倍券，警察局將做好服務及萬全維安工作，以維護振興經濟平穩治安與秩序。