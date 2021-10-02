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雙鐵員工「假冒身分」打莫德納！新北衛生局證實：有10多位闖聯醫

▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲雙鐵員工遭爆假冒身分闖關醫院打莫德納。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文、李宜秦／新北報導

疫苗施打序位為第七類的高鐵員工遭爆料，有42人插隊到高雄市聯合醫院施打莫德納第二劑。今傳出不只高雄，類似情況遍及北中南醫院。對此，新北衛生局今證實，聯合醫院兩週前有遇過類似情況，且多達10幾人，但院方有再進一步查核身分，因此後續並未「闖關成功」。

莫德納疫苗第二劑目前只開放一至三類以及75歲以上長者接種，不過昨日爆出有雙鐵員工自稱是第三類「高接觸風險一線工作人員」，到高雄醫療院所打第二劑，但實際上雙鐵工作人員應為第七類「維持社會運作之必要人員」。高雄市衛生局證實，有42名高鐵台中站人員到聯合醫院接種，因院內系統有漏洞，未依身份類別接種是明顯的錯誤，目前已提醒合約醫療院所並要求改正。

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新北衛生局今表示，聯合醫院2星期前有遇到類似情況，且多達10幾人，據了解，因各醫院會另開設疫苗門診給符合資格者，而人員當時是透過「醫院系統」預約，非以中央預約平台，不過院方也基於指揮中心規定，莫德納目前僅開放一到三類施打第二劑，且須出示相關身分證明，因此，即便預約成功，到院時，在院方稽核身分這關就未通過，經院方說明後，也未施打成功。

北市衛生局則說明，高鐵員工為交通部專案人員，第一劑由該部指定醫療院所專案施打，第二劑部分中央指揮中心決議請該類人員逕至中央平台登記預約施打，目前本局並無接獲醫療院所通報此情形。

對此，指揮中心指揮官陳時中上午出席活動回應，「基本上我們的瞭解，高雄幾家醫院在預約系統裡面沒有把區隔弄出來，有些就預約到了」，醫院後來有發現，但因為人已到醫院，醫院也幫忙接種。陳時中說，會請衛生局調查，若有相關疑義會請法務組研議。

▲▼第一類到第三類民眾施打莫德納第二劑。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼第一類到第三類民眾施打莫德納第二劑。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼第一類到第三類民眾施打莫德納第二劑。（圖／記者呂佳賢攝）

高鐵公司昨日發布聲明指出，今年7月29日以公告向全體同仁說明，公司多數員工與第一線承包商皆已完成第七類「國家關鍵基礎設施人員」之疫苗接種，第二劑疫苗接種則請同仁自行至「COVID-19 公費疫苗預約平台」事先登錄接種意願，並於接獲疫苗接種簡訊通知後，就近至醫療院所預約接種疫苗。

高鐵強調，有關疫苗施打之相關公告及規定，公司仍將持續進行內部宣導，呼籲同仁務必遵守防疫規定，勿以身試法。「本公司向來遵法循規，並要求同仁應依規定自行於醫療院所系統施打疫苗，如查獲確有媒體所稱冒用身分施打疫苗之情事，必定依規定予以嚴懲。」

高鐵今日再回應，「本公司立即再次通令要求同仁務必遵守防疫規定施打疫苗，並針對此事件進行內部調查了解。」

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