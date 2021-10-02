第十輪加開BNT給3大類人！上班族「又被插隊」哭了：台灣最低的

▲BNT疫苗陸續到貨開打。（圖／記者林敬旻攝）



記者許力方／綜合報導

指揮中心1日宣布，第十輪疫苗接種「加開BNT」第一劑，指揮官陳時中說，加開的BNT開放給三類人，條件是9/29以前完成意願登記的第九類對象、64歲以上一般民眾和18-22歲年輕族群。消息引發熱烈討論，網友不滿「18~22一直開他們是怎樣」、「23到50歲的廣大勞工連第一劑都沒有」痛批「已被政府放生！」

指揮中心表示，除了第一批54萬劑客製化標籤的BNT於9/30抵台，10/1又有67萬劑運抵，該批疫苗效期到2022年2月10日，累計至今BNT已經到貨305萬劑，另外還有我國自購的65.6萬劑AZ也已經抵達，有鑑於疫苗接續補足，調整施打對象及時程，第十輪不只第二劑AZ及高端疫苗可接種，還加開了第一劑BNT預約登記。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼上一輪BNT開放18~22歲學生施打。（圖／記者林敬旻攝）



▼總統蔡英文剛剛接種完第二劑高端疫苗 。（圖／記者李毓康攝）



指揮中心公布，第十輪加開3類人可以預約接種BNT，包括/29以前完成意願登記的18~63歲第九類對象、64歲以上的一般民眾與18~22歲年輕族群。預約時間自10/4上午10時至10/5下午4時；施打時程則是10/7至10/14，根據最新統計，符合資格者約38萬人。

指揮中心加開BNT疫苗施打卻引發網友公憤，紛紛痛罵「18-22不是上一輪開過，一直開他們是怎樣」、「18~22歲是要開放幾次啦」、「18-22歲族群優先排在64歲以下中年壯年的做法是什麼邏輯」，認為「第10類非老年人、非學生永遠被遺忘」、「再度被跳過」、「上班族活該」、「第十類的都是疫苗孤兒，可憐喔」、「23~63歲非第九類一般民眾都還沒打BNT第一劑，太誇張了」「怎麼好像又被插隊了」、甚至有41歲的網友感嘆「等不到，稅一樣乖乖繳。」

也有網友認為，「7/27 登記的永遠都輪不到第一劑，符合施打的永遠都是這幾群，就繼續被遺忘啊」、「台灣第九類還真是很多！」無奈淚喊：「我們第十類是不是永遠打不到？身體健康有錯嗎？別人都打完第二劑了」、「第十類＝非人類，台灣最低的」，狂問「什麼時候會輪到我們上班的人啊？」

▼各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／ETtoday製）



►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘