妹子打BNT不敢說！怕被罵挑疫苗「南部超多政治正確小警察」遭網轟





▲18至22歲的年輕人可預約施打BNT疫苗，圖為示意圖。（圖／記者游瓊華攝）

記者施怡妏／綜合報導

全台校園已進入BNT施打階段，另外18至22歲的年輕族群，以及第九類對象也可預約接種，一名就讀南部某大學的女大生表示，最近身邊很多朋友都在曬小黃卡，也想跟風曬一波，但無奈南部大學很多「政治正確小警察」，打BNT被認為是挑疫苗，因此不敢PO出來。貼文曝光後，遭到網友砲轟，「關南部屁事」。

女大生在Dcard上發文，身邊很多朋友都陸續完成疫苗接種，紛紛在IG上曬出疫苗小黃卡，她日前接種BNT疫苗，也很想跟風曬一波小黃卡，但卻不敢發，「無奈來南部大學超多政治正確小警察，21歲就不能挑疫苗了嗎？」之前AZ和高端開放預約時，被問到預約了沒，都會直接跳過話題，「不會已經被發現了吧」。

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▲BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

貼文曝光後，網友秒炸鍋，「不用強調南部吧」、「你好會腦補，佩服佩服」、「你本意是想戰南北而已吧」、「南部人錯了嗎」、「跟南部有什麼關係？根本沒人在乎你要打什麼啊」、「現在是打到BNT就開始優越感出現，然後開始腦補各種幻想了嗎」、「南部人躺著也中槍」、「18-22歲就可以預約，到底是有什麼問題」。

也有其他網友指出，「如果發動態還要在意別人的看法，不如去發傳單」、「比較不懂打疫苗為什麼要發動態」、「其實我根本不懂，打個疫苗而已po個屁限時」、「你想發就發，大家都馬看到疫苗黃卡就滑掉，反正沒有人care你打什麼，有乖乖去打疫苗就很好了」、「打什麼都沒有對錯，不用想那麼多」。