第十輪BNT上班族「又被插隊」！陳時中解釋原因：大家都是第一劑

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第十輪BNT上班族「又被插隊」！陳時中：大家都是第一劑

▲▼陳時中出席2021年公共衛生聯合年會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部長陳時中出席2021年公共衛生聯合年會。（圖／記者嚴云岑攝）

記者張乃文／台北報導

指揮中心宣布，第十輪疫苗接種加開BNT第一劑，對象包括9/29以前完成意願登記的第九類對象、64歲以上一般民眾和18-22歲年輕族群。但消息一出，引發網友不滿「18~22一直開他們是怎樣」、「23到50歲的廣大勞工連第一劑都沒有」痛批「已被政府放生！」指揮中心指揮官陳時中回應，「那是第一劑」，因為18到22歲本來就要第一波開打，只是當時數量較少。

指揮中心公布，第十輪加開BNT為9/29以前完成意願登記的18~63歲第九類對象、64歲以上的一般民眾與18~22歲年輕族群。預約時間自10/4上午10時至10/5下午4時；施打時程則是10/7至10/14。但網友痛罵「18-22不是上一輪開過，一直開他們是怎樣」、「18~22歲是要開放幾次啦」、「18-22歲族群優先排在64歲以下中年壯年的做法是什麼邏輯」「怎麼好像又被插隊了。」

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陳時中今出席公共衛生聯合年會時，被媒體問到相關問題，他表示「那是第一劑、大家都是第一劑」。他解釋，18到22歲原本就在第一波要開放，學生因沒有其他可施打，加上第一波疫苗數量相對少，這次才又開放給18到22歲。

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