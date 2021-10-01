周末加碼小確幸！超商限時2天「美式、拿鐵買2送1」　

▲超商限時2天現煮咖啡買2送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今（1）日為國際咖啡日，各大連鎖咖啡、量販通路也紛紛祭出限定優惠同慶，4大超商部分也推專屬咖啡折扣，包括美式8元喝、燕麥拿鐵買1送1，其中，OK mart宣布再加碼祭出「現煮咖啡買2送1」，明（2）日、後（3）日限時2天開喝。

▲OK mart同步開賣國慶口罩。

OK mart今（1）日於全台門市祭出「大杯莊園級美式、拿鐵買2送2（限同品項）」，雲端商城則推「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買10杯打5折」，稍早宣布優惠再加碼，明（2）日、後（3）日限時2天有會員限定「OK CAFE大杯莊園級美式、拿鐵買2送1（限同品項）」，把握機會怒喝一波；同步獨家搶先開賣「國慶國旗款」口罩，即日起至10月3日限定賣，售完為止。

▲7-11全門市有中杯精品美式或拿鐵可免費升級大杯。

另，7-11即起至10月3日前全門市也有「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」精品美式或拿鐵中杯免費升級大杯；全家責至10月5日前祭出「Let's Café好運咖抽抽樂活動」，只要購買Let's Café現煮咖啡全系列任2杯即可參加，最高可享任2杯0元喝超殺優惠，還有任2杯5折、任2杯75折、任2杯85折等其他折扣。

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