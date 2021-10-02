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雙鐵員工「假冒身分」打莫德納　陳時中：交給法務評估處罰

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行指揮中心今（2）日下午將召開記者會，說明最新疫情。得益於BNT疫苗接連到貨，指揮中心昨臨時在第十輪疫苗加開BNT，第九類族群全納入。第十一輪對象是否會開放給49歲以下的中壯年族群？下午指揮中心有望說明。此外，雙鐵員工被爆出「闖關」偷打莫德納第二劑，指揮官陳時中上午出席活動時表示，會交給法務評估如何處罰。

2021年公共衛生聯合年會今日在台大公衛學院進行，衛福部長陳時中出席致詞，他提到，在疫情期間自己一直思考，要怎麼在防疫疲乏與韌性中取得平衡。另透露原本3、4月要開放邊境，結果5月疫情大爆發，就不了了之。

另外，莫德納疫苗第二劑目前只開放一至三類以及75歲以上長者接種，不過昨日爆出有高鐵員工自稱是第三類「高接觸風險一線工作人員」，到高雄醫療院所打第二劑，不過實際上，高鐵工作人員應為第七類「維持社會運作之必要人員」。

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高雄市衛生局證實，經查有42名高鐵台中站人員到高雄聯合醫院接種，因院內系統有漏洞，未依身份類別接種是明顯的錯誤，目前已提醒合約醫療院所並要求改正。

對此，陳時中則回應，「基本上我們的瞭解，高雄幾家醫院在預約系統裡面沒有把區隔弄出來，有些就預約到了」，醫院後來有發現，但因為人已到醫院，醫院也幫忙接種。陳時中說，會請衛生局調查，若有相關疑義會請法務組研議。

▲▼陳時中出席2021年公共衛生聯合年會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲陳時中出席2021年公共衛生聯合年會。（圖／記者嚴云岑攝）

第一批54萬劑客製化標籤BNT疫苗9/30抵台後，10/1又有67萬劑到貨。指揮中心指揮官陳時中表示，該批疫苗效期到2022年2月10日，BNT累積到貨305萬劑。指揮中心也宣布第十輪加開BNT第一劑，9/29以前完成意願登記的第九類對象全都打得到，64歲以上的一般民眾與18~22歲年輕族群也符合接種對象，共有38萬人可以在第十輪打到。

陳時中表示，第十輪加開的BNT自10/4上午10時至10/5下午4時開放預約，10/7至10/14接種。第十輪同時也開放AZ第二劑與高端第二劑，前者為7/22前接種第一劑的50~64歲民眾，後者為9/8前接種第一劑高端的民眾。

指揮中心日前公布第十一輪也打BNT，預計10/13～10/20開打。發言人莊人祥公布接種對象，約有112萬人符合接種資格，因為校園缺口人數減少14萬人，會就釋出疫苗數進行人數精算，49歲以下的一般民眾也有望打到。而隨著第十輪加開資格，第十一輪是否有望讓中壯年族群打得到？下午陳時中有望一併公布。
 

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