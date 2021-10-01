倒塌前一刻「緊急踩剎車」！黑色休旅車驚險躲過　車主身份曝光

記者柯振中／綜合報導

花蓮漫波飯店1日倒塌，恐怖畫面被開車路過的民眾錄下，所幸沒有造成傷亡。當時有輛黑色休旅車在倒塌前緊急剎車，驚悚瞬間令人捏一把冷汗，車主身份隨之曝光，竟是新城鄉鄉民代表陳柏錩。

根據影片畫面，在飯店倒塌以前，有輛黑色休旅車準備行經該路段， 所幸在倒塌前一刻緊急剎車，沒有釀成憾事。事後，黑色休旅車車主的身份曝光，是新城鄉民代表陳柏錩。

▼花蓮飯店倒塌，黑色休旅車緊急剎車成功。（圖／記者柯政誟翻攝）



陳柏錩在臉書說明，剛剛經歷了生死一瞬間，算下來只有差1、2秒，還好沒出意外，事發當下只想著協助指揮交通，等到警消人員到場，就交棒指揮權，希望民眾能改道行駛，讓救援工作能順利完成。

此外，還有一名王姓騎士，事件發生時，在倒塌範圍內，當時王姓騎士往右看，飯店正在倒塌，所幸加速向前騎行，才沒有造成憾事，短短2秒令人捏了把冷汗。

對此，承包商「亞國機械工程行」說明，該棟飯店已經永久停業、辦理危老更新，1日拆除作業時，發生倒塌意外，目前還在全力搶救、清除當中，可能是多次地震、拆除的過程，導致一樓前方柱子龜裂，支撐力不足，才會向前倒塌。至於詳細倒塌原因為何，仍待進一步釐清。

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