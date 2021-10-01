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借拿機車安全帽　留紙條道歉「出門忘了」！網一看火大：噁心

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO坦言不能接受安全帽被陌生人戴。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

依據法律規定，騎乘機車上路，必須戴安全帽，一名網友要騎車出門時，發現車上的安全帽不見了，卻有一張紙條，上頭寫著「忘記帶安全帽，跟你借了一頂，在這跟你說聲抱歉」，留下錯愕的車主，但這看似「有禮貌」的舉動，卻引爆了許多網友的怒火，直呼「超噁心，趕快報警」。

有網友在Dcard上發文，在IG看到某機車車主的限時動態，下樓要騎車時，收到一張別的騎士留下的白色紙條，上頭寫道「今天下樓忘記帶安全帽，跟您借了一頂，真的很不好意思，在這跟你說聲抱歉」，該名車主看完紙條後，比出一個讚，「好有禮貌的人！」

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但原PO坦言，雖然對方好心寫了紙條道歉，但自己不能接受安全被陌生人帶過，「我會覺得很噁心」，尤其是在未經同意的狀況下拿走，「如果我看到紙條反而會有點生氣，而且擅自借（拿）走別人的東西應該已經構成偷竊。」

貼文曝光後，網友們也直呼「不能接受」，「有時間寫紙條，沒時間回去拿也是蠻神奇的」、「先斬後奏的概念？他這樣還是沒有先經過對方的同意吧，而且上樓拿是多遠啦」、「也沒留聯絡方式是怎樣」、「我覺得很扯，拜託不要把別人的東西當成自己的，事後道歉又如何，這樣只是逼別人接受啦」。

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